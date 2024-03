LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2024 in DIRETTA: ultime gare della stagione in Svezia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle ultime due gare di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-24, su 20 chilometri a tecnica libera da Falun (Svezia).

Si chiude la stagione, un po’ di tristezza attanaglia gli appassionati. Quest’annata senza Mondiali né Olimpiadi ci consegnerà un nuovo fondista da battere nel “dream team” norvegese: Harald Østberg Amundsen. Il classe ’98 scandinavo ha letteralmente dominato la prima parte di stagione, imponendosi al Tour de Ski ed essendo il più continuo dei connazionali. Neanche un febbraio-marzo da più grande di sempre da parte di Klaebo ha rimesso in discussione la sua vittoria nella classifica generale di Coppa del Mondo, e oggi si appresta ad alzarla. Per esserne sicuro, gli basterà ottenere 9 punti, così da rintuzzare il tentativo del rivale di rimontare le 122 lunghezze di ritardo.

In campo femminile, vale più o meno lo stesso discorso per Linn Svahn. La svedese paga 75 punti da Jessie Diggins e, a meno di cadute o ritiri della statunitense, non ha chance di completare la rimonta che, fino a ieri, pareva essere più che possibile. Una brutta 10 chilometri, però, ha fatto sì che l’USA abbia un comodo match point sulla racchetta, con qualche game di margine.

In casa Italia, c’è attesa per Federico Pellegrino. Il poliziotto concluderà la migliore stagione della carriera a livello “distance”, con ben 7 piazzamenti nei migliori 10 oltre ai 2 podi sprint. Quest’oggi, l’occasione sarebbe ghiotta anche per provare a salire su quel podio, ricordando che già in due occasioni c’è riuscito in questo format. Tra le donne, Caterina Ganz ha legittimato una stagione sufficiente, chiusa comunque vada nelle prime 30 della Generale e oggi cerca un altro acuto da top 15.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della conclusione della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-24. Gara femminile al via alle 11:00, mentre quella maschile alle 14:15.