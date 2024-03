LIVE Biathlon, Mass start femminile Canmore 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi si gioca la Coppa del Mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Canmore (Canada), la prova sui quattro poligoni definirà il quadro della situazione nella classifica generale e la nostra Lisa Vittozzi è pronta per conquistare anche la Sfera di cristallo assoluta.

La sappadina viene dal trionfo di ieri, dove ha conquistato il successo di tappa, la Coppa di specialità dell’inseguimento e si è portata in vetta alla graduatoria complessiva con 61 punti di margine nei confronti della norvegese Ingrid Landmark Tandrevold. La nostra portacolori, dunque, punterà a una replica per far calare il sipario nel migliore dei modi in questa stagione.

Indubbiamente, nell’ambito delle vittoria di questa gara, andranno considerate le atlete francesi. Da considerare infatti che, alle spalle di Vittozzi nella pursuit, si siano classificate ben quattro transalpine dal secondo al quinto posto. Un riscontro straordinario della profondità della selezione d’Oltralpe, che potrà contare sulla forza di Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet e di Lou Jeanmonnot.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Mass Start femminile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.10 italiane. Buon divertimento!