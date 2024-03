A che ora parte Lisa Vittozzi oggi nella mass start di Canmore: n. di pettorale, dove vederla in tv e streaming

Oggi, domenica 17 marzo, calerà il sipario a Canmore, in Canada, sulla Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: le ultime gare della stagione saranno due mass start. La 12.5 km femminile scatterà alle ore 18.10 italiane, mentre la 15 km maschile prenderà il via alle ore 22.20 italiane.

Lisa Vittozzi, essendo in testa alla classifica generale, avrà il pettorale numero 1 nella gara con partenza di massa che prenderà il via alle ore 18.10.00 italiane. Con lei sarà protagonista anche Beatrice Trabucchi, qualificata grazie ai punti raccolti nella sprint e nella pursuit, mentre è inserita tra le riserve Samuela Comola. Nella gara maschile, invece, Tommaso Giacomel avrà il pettorale numero 9, mentre Didier Bionaz avrà in dote il 23, infine si è qualificato anche Lukas Hofer, il quale indosserà il numero 28.

La diretta tv delle mass start conclusive della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Domenica 17 marzo 2024

Ore 18.10: 12.5 km mass start femminile Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 22.20: 15 km mass start maschile Canmore (Canada) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

A CHE ORA PARTE LISA VITTOZZI OGGI NELLA MASS START DI CANMORE?

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PROVVISORIA COPPA DEL MONDO BIATHLON

Qualificate per posizione in classifica di Coppa del Mondo

1 VITTOZZI Lisa ITA

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

3 JEANMONNOT Lou FRA

4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

5 SIMON Julia FRA

6 HAECKI-GROSS Lena SUI

7 OEBERG Elvira SWE

8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

9 VOIGT Vanessa GER

10 OEBERG Hanna SWE

11 ARNEKLEIV Juni NOR

12 HETTICH-WALZ Janina GER

13 BRORSSON Mona SWE

14 MAGNUSSON Anna SWE

15 VOBORNIKOVA Tereza CZE

16 LAMPIC Anamarija SLO

17 DAVIDOVA Marketa CZE

18 CHAUVEAU Sophie FRA

19 GANDLER Anna AUT

20 TOMINGAS Tuuli EST

21 DZHIMA Yuliia UKR

22 GUIGONNAT Gilonne FRA

23 JISLOVA Jessica CZE

24 BASERGA Amy SUI

25 LIE Lotte BEL

Qualificate per numero di punti conquistati nella tappa

26 GROTIAN Selina GER

27 TRABUCCHI Beatrice ITA

28 SCHNEIDER Sophia GER

29 IRWIN Deedra USA

30 CHARVATOVA Lucie CZE

Riserve per posizione in classifica di Coppa del Mondo

* SCHNEIDER Sophia GER

GASPARIN Aita SUI

* GROTIAN Selina GER

HAUSER Lisa Theresa AUT

Riserve per numero di punti conquistati nella tappa

COMOLA Samuela ITA

* HAUSER Lisa Theresa AUT

HEIJDENBERG Anna-Karin SWE

STARTLIST PROVVISORIA COPPA DEL MONDO BIATHLON

Qualificati per posizione in classifica di Coppa del Mondo

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 BOE Tarjei NOR

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

4 LAEGREID Sturla Holm NOR

5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

6 STROEMSHEIM Endre NOR

7 SAMUELSSON Sebastian SWE

8 JACQUELIN Emilien FRA

9 GIACOMEL Tommaso ITA

10 DOLL Benedikt GER

11 KUEHN Johannes GER

12 PERROT Eric FRA

13 PONSILUOMA Martin SWE

14 STRELOW Justus GER

15 NAWRATH Philipp GER

16 FILLON MAILLET Quentin FRA

17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

18 CLAUDE Fabien FRA

19 STALDER Sebastian SUI

20 HORN Philipp GER

21 NELIN Jesper SWE

22 CLAUDE Florent BEL

23 BIONAZ Didier ITA

24 SOERUM Vebjoern NOR

25 FAK Jakov SLO

Qualificati per numero di punti conquistati nella tappa

26 BOTN Johan-Olav NOR

27 SEPPALA Tero FIN

28 HOFER Lukas ITA

29 RIETHMUELLER Danilo GER

30 REES Roman GER

Riserve per posizione in classifica di Coppa del Mondo

* HOFER Lukas ITA

* REES Roman GER

KRCMAR Michal CZE

EDER Simon AUT

Riserve per numero di punti conquistati nella tappa

WRIGHT Campbell USA

FINELLO Jeremy SUI

* EDER Simon AUT