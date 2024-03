LIVE Biathlon, Mass start maschile Canmore 2024 in DIRETTA: la gara che chiude la stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start, sulla distanza dei 15 km, in programma a Canmore in Canada, terza e ultima gara della tappa conclusiva di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Il sipario cala in un contesto inusuale, quello di Canmore, in Canada. In realtà si tratta di un ritorno al passato, perché queste nevi hanno già ricoperto il ruolo di epilogo dell’inverno. Si deve però risalire la corrente del tempo di tre decenni (1991 e 1994).

Dopo la storica vittoria di venerdìche gli ha permesso di raggiungere Martin Fourcade nel numero dei successi in Coppa del Mondo, Johannes Boe festeggia oggi la sua quinta Coppa del Mondo generale. Italia ancora a caccia di risultati di prestigio: dopo il trionfo di Lisa Vittozzi di giovedì e la piazza d’onore di uno splendido Tommaso Giacomel nella sprint maschile venerdì. Il trentino va a caccia di un altro podio in carriera a livello individuale nel massimo circuito. Un buon risultato gli permetterebbe di conquistare un posto nella top ten nella classifica generale.

Solo Norvegia finora nelle tre Mass Start disputate fino ad oggi. La prima è stata vinta da Johannes Boe a Lenzerheide quando i norvegesi fecero tripletta, la seconda è stata vinta da Vetle Sjåstad Christiansen ad Anterselva e la terza da Sturla Holm Laegreid sulle nevi di casa ad Oslo Holmenkollen.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della mass start, sulla distanza dei 15 km, in programma a Canmore in Canada, terza e ultima gara della tappa conclusiva di Coppa del Mondo maschile 2023-2024 in programma oggi, domenica 17 marzo, alle ore 22.20. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!