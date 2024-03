Quando si fanno superG e discesa alle finali di Coppa del Mondo a Saalbach? Programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 è pronta per l’ultimo atto delle Finali di Saalbach (Austria). Mentre nel corso di questo weekend stiamo vivendo le quattro prove tecniche, nel prossimo fine settimana saranno di scena le quattro prove veloci che, di conseguenza, faranno calare il sipario sull’annata del Circo Bianco.

Quale sarà il programma? Nelle giornate di mercoledì 20 e giovedi 21 marzo gli atleti saranno in azione per le prove della discesa. Quindi si inizierà a fare sul serio nella giornata di venerdì 22 marzo con i due superG. Alle ore 10.00 sarà la volta di quello femminile, mentre alle ore 11.30 toccherà alla prova maschile.

Quindi sabato 23 marzo toccherà alla discesa femminile con il via fissato per le ore 11.15, mentre domenica 24 si concluderà con la discesa maschile sempre alle ore 11.15. Il meteo lascerà in pace i due comparti? Si riuscirà a concludere in maniera regolare una stagione tribolatissima?

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Saalbach saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) oppure Rai 2 in base al palinsesto e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SAALBACH

Mercoledì 20 marzo

Orario da stabilire – Prima prova discesa maschile

Orario da stabilire – Prima prova discesa femminile

Giovedì 21 marzo

Orario da stabilire – Seconda prova discesa maschile

Orario da stabilire – Seconda prova discesa femminile

Venerdì 22 marzo

Ore 10.00 superG femminile

Ore 11.30 superG maschile

Sabato 23 marzo

Ore 11.15 discesa femminile

Domenica 24 marzo

Ore 11.15 discesa maschile

PROGRAMMA FINALI SAALBACH: COME SEGUIRLE IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210), RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt) o Rai 2 in base al palinsesto

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport