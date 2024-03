LIVE Snowboardcross, Montafon 2024 in DIRETTA: Michela Moioli ci riprova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della nona gara stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross 2023-2024, programmata quest’oggi a Montafon (Austria). Quest’oggi andrà in scena il terzultimo appuntamento stagionale dell’annata corrente, il secondo dei due impegni previsti nel Voralberg nel fine settimana in corso, in attesa del gran finale con l’ultima tappa prevista a Mont-Saint-Anne, in Canada, che chiuderà di fatto i conti sulla Coppa del Mondo.

Il tema che terrà banco quest’oggi sarà ovviamente la lotta alla sfera di cristallo in campo femminile. A tre prove dal termine della stagione, sono tre le atlete che hanno serie possibilità di conquistare la vetta della classifica generale. Dopo la straordinaria vittoria di ieri, Michela Moioli ha sfilato il pettorale giallo a Chloe Trespeuch: l’azzurra si trova a quota 564 punti ed ora ha 2 lunghezze di margine sulla transalpina e 57 sulla britannica Charlotte Bankes. Prima delle finali in terra canadese, la gara di oggi potrà davvero risultare decisiva nella lotta al titolo.

In campo maschile, invece, i conti per la coppa di cristallo si sono chiusi nella giornata appena trascorsa. Nonostante il peggior risultato stagionale, Eliot Grondin si è aggiudicato ufficialmente per la prima volta la vetta della classifica generale, obiettivo centrato al termine di un’annata spettacolare. In un contesto meno competitivo, proveranno ad inserirsi gli italiani, le cui prestazioni di ieri hanno deluso: fari puntati in particolare su Omar Visintin e Lorenzo Sommariva, molto veloci in qualificazione ma poco concreti nelle gare sull’uomo.

il cui via è programmato per le 14.15.