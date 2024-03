LIVE Sci alpino, Gigante femminile Saalbach 2024 in DIRETTA: Federica Brignone ci riprova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Saalbach, valido per le finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Potrebbe essere giornata di festa completa per Lara Gut-Behrami che ha già praticamente in tsca la Coppa del Mondo generale e oggi cercherà di conquistare la sfera di cristallo del gigante. Solo una vittoria di Federica Brignone con Gut-Behrami fuori dalla zona punti potrebbe ribaltare una classifica che appare già delineata.

Il vantaggio dell’elvetica su Federica Brignone è veramente rassicurante, con l’azzurra che è obbligata a vincere per provare a mettere un po’ di pressione alla nativa di Sorengo. Gut-Behrami, infatti, ha 282 punti di vantaggio sulla valdostana a tre gare a testa dal termine (Shiffrin ha già chiuso la sua stagione). Nella graduatoria di gigante, invece, la distanza tra l’elvetica e l’azzurra è di 95 punti e, dunque, anche in questo caso il gap è davvero quasi impossibile da colmare. Nonostante una tale situazione di classifica Brignone ci vuole comunque provare, ma soprattutto la valdostana vuole chiudere al meglio una stagione veramente eccellente. Federica punta ad ottenere la sua sesta vittoria stagionale (sarebbe primato personale) e soprattutto a sfondare il muro dei 1500 punti nella generale. L’azzurra è in fiducia dopo la strabiliante vittoria di Are e vuole regalarsi un’ultima grande soddisfazione in gigante.

Restando in casa Italia fari puntati anche su Marta Bassino, che ha assolutamente l’obiettivo di centrare quel podio che finora le è mancato per tutta la stagione. Questa è l’ultima occasione, ma la nativa di Cuneo arriva in una buona condizione fisica e mentale a queste finali. Assente Mikaela Shiffrin, vittoriosa ieri, della partita per il podio sarà sicuramente la svedese Sara Hector, che però ha dimostrato di non gradire particolarmente questa neve, la neozelandese Alice Robinson e la croata Zrinka Ljutic, particolarmente arrabbiata dopo essere uscita di scena nella seconda manche dello slalom di ieri. Non ci saranno altre azzurre al via, ci sarà invece Lara Colturi, brava a qualificarsi per le finali di Saalbach sia in slalom che in gigante

La prima manche scatta alle 9.00, la seconda alle 12.00.