Calendario sport invernali oggi: orari 17 marzo, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 17 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard e biathlon, mentre si disputerà l’ultima giornata dei Mondiali di short track.

Calerà il sipario a Canmore, in Canada, sulla Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: le ultime gare della stagione saranno due mass start. La 12.5 km femminile scatterà alle ore 18.10 italiane, mentre la 15 km maschile prenderà il via alle ore 22.20 italiane. Lisa Vittozzi, essendo in testa alla classifica generale, avrà il pettorale numero 1 nella gara con partenza di massa che prenderà il via alle ore 18.10.00 italiane.

Con lei sarà protagonista anche Beatrice Trabucchi, qualificata grazie ai punti raccolti nella sprint e nella pursuit, mentre è inserita tra le riserve Samuela Comola. Nella gara maschile, invece, Tommaso Giacomel avrà il pettorale numero 9, mentre Didier Bionaz avrà in dote il 23, infine si è qualificato anche Lukas Hofer, il quale indosserà il numero 28.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 17 marzo

09.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: NH HS105 femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: Flying Hill HS240 femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.15 Short track, Mondiali Rotterdam: terza giornata – 14.00 Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

11.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

11.05 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: Flying Hill HS240 maschile (recupero gara di ieri) – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 2a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

12.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: LH HS138 maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

14.15 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: cross maschile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2

14.15 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: cross femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

14.55 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

15.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: Flying Hill HS240 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: 7.5 km femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

18.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Svezia – The Curling Channel

18.10 Biathlon, Coppa del Mondo Canmore: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

22.20 Biathlon, Coppa del Mondo Canmore: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

23.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Scozia – The Curling Channel