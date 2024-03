LIVE Sci alpino, Slalom maschile Saalbach 2024 in DIRETTA: ultima occasione per Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Saalbach in Austria, valevole per le finali della coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Si conclude la due giorni di gare a Saalbach dedicata alle discipline tecniche, in attesa del prossimo week end che chiuderà la Coppa del Mondo con le discipline veloci, tempo permettendo.

Manuel Feller, che ha vinto la classifica di specialità grazie ai quattro successi ottenuti finora, proverà a chiudere bene la stagione sulle nevi di casa nonostante un problema ad un dito che lo ha frenato anche ieri nel gigante. Il pubblico sarà tutto per lui che ha anche promesso di tagliarsi i capelli per beneficienza dopo questa gara. L’austriaco sembra aver superato le difficoltà che hanno caratterizzato gran parte della sua carriera finora, ha messo da parte le scorribande spericolate fra i pali e già da un paio di stagioni ha trovato la giusta continuità che gli ha permesso di conquistare la sfera di cristallo di specialità. Si preannuncia un’altra battaglia tra le due scuole dominanti in questa fase: da una parte quella austriaca, con anche Dominik Raschner, terzo quest’anno ad Adelboden e Fabio Gstrein, dall’altra quella norvegese con Atle McGrath, due voltge secondo quest’anno, Alexander Steen Olsen, che ad Adelboden era in testa al termine della prima manche e poi è uscito, Tim Haugan, secondo a Schladming e un Henrik Kristoffersen terzo nell’ultimo slalom ad Aspen.

Tra i big che possono dire la loro per la vittoria, pur non essendo delle due nazioni che meglio hanno fatto finora, c’è Clement Noel, il francese che finora ha raccolto quattro podi ma nessuna vittoria in stagione, il tedesco Linus Strasser, trionfatore di Kitzbuehel e Schladming e secondo ad Aspen, il britannico Dave Ryding che finora si è ben comportato e gli elvetici Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern.

L’Italia deve fare i conti con un momento non facile dei protagonisti della disciplina. Solo due gli atleti in gara oggi, Tommaso Sala che ha avuto una stagione controversa e mai in stagione è riuscito a mettere assieme due manche positive e Alex Vinatzer che sembra avere perso smalto in slalom, a favore delle prestazioni sempre più positive in gigante ma che ci tiene a concludere con un buon risultato una stagione in chiaroscuro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Saalbach in Austria, valevole per le finali della coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.30, seconda manche alle 13.30. Buon divertimento!