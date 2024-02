LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: Pellacani cerca la finale dai 3 metri, azzurri per il pass dalla piattaforma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e penultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha, nella quale sarà assegnato il decimo titolo, quello del trampolino 3 metri femminile. In mattinata doppio appuntamento, prima con la semifinale del trampolini 3 metri donne, con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani a caccia di una delle prime 12 posizioni, e poi con la qualificazione della piattaforma maschile con in gara Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen. nel pomeriggio la finale del trampolino 3 metri donne, con le azzurre già qualificate per Parigi.

Il programma prevede per la mattinata la semifinale della gara dai 3 metri femminile con 18 atlete a caccia di uno dei primi 12 posti. Sono due le azzurre qualificate per le semifinali dei tre metri femminili ai Mondiali di Doha. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi brave a superare un’eliminatoria, che ha visto un po’ a sorpresa la vittoria dell’australiana Maddison Keeney, unica atleta capace di superare il muro dei 300 punti. Keeney ha concluso il punteggio totale di 304.45 e si è imposta sfruttando anche i clamorosi errori delle cinesi Chen Yiwen (297.75) e Chang Yani (290.90), che hanno concluso rispettivamente al secondo e al quarto posto. Chen Yiwen ha sbagliato il doppio e mezzo avanti con un avvitamento (42.00), mentre Chang Yani ha commesso un grave errore sul triplo e mezzo avanti carpiato (43.40). Chiara Pellacani ha concluso al decimo posto con un punteggio totale di 274.95. Qualificazione complicata per Elena Bertocchi. Un continuo su e giù per la lombarda, che ha concluso in diciassettesima posizione con 247.00 punti.

In tarda mattinata inizia l’avventura individuale della piattaforma maschile con ben 46 tuffatori in gara. L’obiettivo per i due azzurri iscritti, Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen, è quello di entrare fra i primi 18 per poter partecipare alla semifinale di domani e probabilmente mettere già al sicuro la qualificazione ai Giochi Olimpici che completerebbe una marcia di avvicinamento a Parigi quasi perfetta per la squadra italiana che sarà presente in quasi tutte le gare olimpiche.

