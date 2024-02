Tuffi, Giovannini e Sargent Larsen in semifinale dalla piattaforma e con il pass olimpico praticamente assicurato

Fantastico risultato per Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen al termine di un complicata ed estenuante (45 atleti in gara) eliminatoria dalla piattaforma. Gli azzurri riescono a staccare il biglietto per la semifinale e praticamente si assicurano anche il pass olimpico. Manca ancora l’ufficialità solo per una questione numerica (c’è un massimo di quote olimpiche), anche in base a come verranno composte le coppie del sincro, ma non ci dovrebbero essere assolutamente dubbi sulla presenza dei due azzurri a Parigi.

Serviva una grande gara ed entrambi gli azzurri ne sono stati capaci e domani possono anche provare a centrare l’ingresso in finale. Giovannini ha concluso al tredicesimo posto con un punteggio complessivo di 379.75, nonostante un errore nel triplo e mezzo avanti carpiato (48.00). Davvero bravissimo il 20enne romano con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (73.50) e con il triplo e mezzo indietro raggruppato (74.25).

Andreas Sargent Larsen ha dovuto aspettare l’ultimo tuffo per festeggiare la qualificazione, ma l’azzurro è stato bravissimo a trovare un triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 71.40 punti, chiudendo con un punteggio di 365.85 al diciottesimo posto. Una gara complicata con qualche errore (come nel triplo e mezzo ritornato raggruppato), ma Sargent Larsen è stato davvero bravo a rimanere concentrato fino alla fine e a firmare il miglior tuffo proprio quando serviva in chiusura.

Un’eliminatoria di altissimo livello, vinta dal cinese Cao Yuan con 503.80 punti davanti al connazionale Yang Hao (497.70), capace di ottenere 98.05 con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Terzo posto per il britannico Noah Williams (451.95) davanti al messicano Randal Willars Valdez (449.75) e all’ucraino Oleksii Sereda (446.40).