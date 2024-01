Sport in tv oggi (venerdì 19 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 19 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Il tennis in primo piano con il terzo turno degli Australian Open 2024. Jannik Sinner e Flavio Cobolli andranno a caccia della qualificazione per gli ottavi di finale, affrontando rispettivamente l’argentino Sebastian Baez e l’australiano Alex de Minaur. Sport invernali in evidenza con la tappe di Coppa del Mondo di sci alpino a Kitzbuehel (Austria), di biathlon ad Anterselva e di sci di fondo a Oberhof (Germania).

Da non dimenticare l’appuntamento con l’Eurolega di basket e l’impegno dell’Olimpia Milano contro il Valencia. Sempre in serata assisteremo alla seconda semifinale della Supercoppa italiana di calcio tra Inter e Lazio. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 19 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

01.00 Tennis, Australian Open: terzo turno tabellone maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Sinner vs Baez 1° match e non prima delle 02.00 italiane; Cobolli vs de Minaur 3° match e non prima delle 09.00 italiane)

01.00 Tennis, Australian Open: terzo turno tabellone femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

01.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Val St. Come (Canada): moguls uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

01.30 Ciclismo, Tour Down Under: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+. Differita tv su RaiSport HD dalle 22.45.

04.00 Basket, NBA: Minnesota Timberwolves vs Memphis Grizzlies – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

04.00 Basket, NBA: Sacramento Kings-Indiana Pacers – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

05.25 Dakar, 12ª tappa – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport2 HD alle 21.00)

08.30 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo a Zao (Giappone): HS102 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kitzbuehel (Austria): discesa maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.55 Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Giovanili – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.10 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

12.50 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): qualificazioni Sprint TC donne – Nessuna copertura tv/streaming.

13.24 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): qualificazioni Sprint TC uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

13.40 Biathlon, Coppa del Mondo ad Anterselva: 12.5km Short Individual donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Calcio, Coppa d’Africa: Capo Verde vs Mozambico – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

15.20 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Oberhof (Germania): Finali Sprint TC uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Zakopane (Polonia): HS140 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Senegal vs Camerun – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas vs Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN.

19.10 Freestyle, Coppa del Mondo a Nakiska (Canada): qualificazione skicross donne – Nessuna copertura tv/streaming.

19.40 Freestyle, Coppa del Mondo a Nakiska (Canada): qualificazione skicross uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Golf, Latin American Amateur Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo a Umhausen (Austria): qualificazioni doppio uomini/donne – Diretta streaming su https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn.

20.00 Calcio, Supercoppa italiana: Inter vs Lazio – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Partizan – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Valencia vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria vs Parma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su NOW, SkyGo e DAZN.

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Guinea-Gambia – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

21.00 Calcio, laLiga: Alaves vs Cadice – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Sky Bet Championship: Sunderland vs Hull City – Diretta streaming su DAZN.

21.15 Calcio, Liga Portugal Betclic: Benfica vs Boavista – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 19 gennaio

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:00 TennisMania Speciale Australian Open. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

21:00 Run2u con Luis Matteo Ricciardi (atleta) e Giorgio Garello (esperto in fitwalking). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv

