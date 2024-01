LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA: Paris sfida Odermatt e Sarrazin sulla Streif

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Prima sfida sulla mitica Streif, la pista più difficile e affascinante dell’intero Circo Bianco. Sarà ancora duello Sarrazin-Odermatt o si inseriranno altri? L’Italia c’è, e sogna il colpaccio con più frecce al proprio arco.

Mausefalle, Steilhang, Hausbergkante e chi più ne ha più ne metta. Ogni curva, ogni salto e ogni centimetro della Streif è nella mente di ogni sciatore e nella storia del massimo circuito. Il weekend di Kitzbuehel è il più atteso, il più bramato e quello su cui tutti gli uomini jet mettono il cerchiolino rosso all’inizio della stagione. Sono già andate in scena due prove nella località tirolese, con il canadese Cameron Alexander e il francese Nils Allegre a svettare su tutti. I due favoriti però sono altri, come dimostra l’ultimo weekend di Wengen dominato da due nomi: Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin. L’elvetico e il transalpino si sono nascosti nei training, facendo intravedere solo qualche passaggio liberando tutti i cavalli. Questo è il nuovo duello della velocità, nella prima gara di stagione senza l’infortunato Kilde. La Streif è però una pista che non concede nulla, quindi in caso di errore la battaglia per il successo è apertissima.

Ci proverà Dominik Paris a recitare un ruolo da grande protagonista, su una pista che in passato lo ha già visto ben quattro volte sul grandino più alto del podio, mai però negli anni pari. ‘Domme’ considera la Streif la sua seconda casa dopo la Stelvio di Bormio; in prova l’azzurro ha preferito non dannarsi l’anima, ma sarà sicuramente uno degli uomini da battere in questa discesa. Kitz che è la pista preferita in assoluto per Florian Schieder, con il podio dell’anno scorso con il pettorale n.43 come biglietto da visita. In generale in questa due giorni si è vista un’Italia davvero pimpante, con un ottimo Christof Innerhofer e un sempre positivo, almeno in prova, Mattia Casse. Il ‘trattore’ su questa pista deve ancora togliersi una soddisfazione, chissà che oggi non sia il momento giusto. Saranno nove in tutto gli italiani al cancelletto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della discesa libera di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. È il primo di due giorni consecutivi sulla Streif, e dopo le fatiche di Wengen anche la preparazione fisica potrebbe fare la differenza. Il primo sciatore aprirà il cancelletto alle 11.30, buon divertimento e buono sci a tutti!

