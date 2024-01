LIVE Dakar 2024, ultima tappa in DIRETTA: si conclude la maratona nel deserto, attesa per Amos e Bellina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima tappa della 46a edizione della Dakar. La maratona nel deserto si conclude con una breve frazione con partenza e arrivo a Yanbu.

Sarà una tappa come detto meno dura rispetto alle precedenti: 328 km in totale con 175 km di prove speciali all’interno con partenza e arrivo a Yanbu. Divari che sono abbastanza ampi in classifica generale, ma anche l’ultima tappa può riservare sorprese come accaduto lo scorso anno, quando Toby Price non riuscì a mantenere la leadership.

In testa alla classifica generale nelle moto c’è Ricky Brabec (Honda) che ha un vantaggio di 10’22” nei confronti di Ross Branch, tra le auto il successo è quasi ipotecato invece per Carlos Sainz (Audi) che ha 1h26’06” su De Mevius, nei quad al comando c’è Manuel Andujar e tra i camion in testa c’è Martin Macik.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima tappa della 46a edizione della Dakar. Si parte alle 5.25 con le moto, aggiornamenti dalle 7.30. Buon divertimento.

Foto: IPA Sport