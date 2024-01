LIVE Biathlon, Short Individual femminile Anterselva in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Braisaz e Tandrevold

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche/i di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della short individual femminile, sulla distanza dei 12.5 km, in programma ad Anterselva (Italia), valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024. Lisa Vittozzi vuole sfruttare un format innovativo e sulla carta favorevole per accorciare in generale su Justine Braisaz e Ingrid Tandrevold. Torna in gara in casa sua anche Dorothea Wierer.

Il format di gara è relativamente nuovo, è stato introdotto per la prima volta nella stagione 2018-2019 nei circuiti minori (c’è un precedente in Coppa del Mondo a Canmore), e si tratta di una forma abbreviata della gara individuale classica, tanto che la gara di oggi varrà per la classifica di specialità dell’individuale. Ci saranno 5 giri sugli sci e 4 poligoni, sempre nell’ordine a terra-in piedi-a terra-in piedi, ma a differire saranno la lunghezza di ciascun giro e la penalità cronometrica inflitta per ciascun errore al tiro. Si percorreranno 12.5 km invece che 15, e un errore al poligono graverà sul tempo totale con una penalità di 45″ anziché di 60″.

Lisa Vittozzi è tornata prepotentemente in corsa per la Sfera di Cristallo dopo il doppio podio, con vittoria nell’inseguimento, a Ruhpoling. L’azzurra sta tornano sugli sci quella della prima gara di stagione, e al poligono è la solita sentenza. La sappadina non ha mai trovato un feeling grandioso con Anterselva, ma oggi fare risultato è tremendamente importante. C’è infatti da sfruttare una giornata, sulla carta, favorevole, visto che le due avversarie che la precedono nella generale, Braisaz e Tandrevold, non sono due leonesse dell’individuale. Per il successo odierno attenzione anche alle sorelle Oeberg, anche se sia Hanna che Elvira hanno spesso faticato a queste latitudini. La tappa italiana è sempre particolare, il poligono è ostico e l’aria oltre i mille metri assai rarefatta.

In casa Italia c’è da segnalare il graditissimo ritorno di Dorothea Wierer, che dopo due tappe saltate torna protagonista nella località di casa e storicamente più a lei favorevole. Potrebbe essere una last dance di Doro davanti al proprio pubblico, e i risultati dipenderanno da quale condizione verteranno le gambe della campionessa azzurra. Attenzione all’esordio di Sara Scattolo, giovane promessa italiana che è salito sul podio dell’IBU Cup in questa stagione. Tornando ai nomi principali da seguire, occhio alle tedesche Franziska Preuss e Vanessa Voigt, alle francesi Julia Simon e Lou Jeanmonnot, alla norvegese Karoline Knotten e alla svizzera Lena Haecki.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della short individual femminile, sulla distanza dei 12.5 km, in programma ad Anterselva (Italia), valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024. Tanta attesa per questa settimana sulle nevi italiane, partenza del pettorale n.1 previsto per le 13.40. Buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: Ipa