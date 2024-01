LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2024 in DIRETTA: tornano Pellegrino e Mocellini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Oberhof (Germania), che apre la seconda parte della la Coppa del Mondo 2023-2024. Si apre oggi la tappa di Oberhof (piazza tradizionale più per il biathlon che per il fondo) che prevede una sprint a tecnica classica, sabato due 20 km a tecnica classica e domenica le due staffette 4×7.5 km.

Nelle due sprint il cliché è sempre lo stesso. Per la gara maschile i grandi favoriti, oggi a maggior ragione, sono i norvegesi, che hanno piazzato tantissimi atleti nelle prime posizioni nelle prime gare in stagione e sulla neve scandinava, che hanno vinto il Tour de ski con Amundsen, che ne frattempo ha donato una parte dei proventi in borse di studio, e vorranno essere ancora più protagonisti del solito con Johannes Hoesfjot Klaebo (che rientra dopo aver saltato il Tour de Ski) ed Erik Valnes super favoriti per la gara odierna. In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese anche se le statunitensi, in particolare Diggins, e le norvegesi, con Skistad su tutte, possono tentare di rovinare la festa a Ribom e Svahn, fin qui dominatrici delle sprint.

Giornata importante per l’Italia che ritrova il suo faro, Federico Pellegrino che aveva lasciato il Tour de Ski a due tappe dalla fine per un problema intestinale ampiamente superato e ritrova anche un prospetto molto interessante come Simone Mocellini, già sul podio lo scorso anno proprio in tecnica libera, rientrato in FESA Cup nelle scorse settimane dopo un lungo infortunio. Sono in tutto 15 gli azzurri in gara per la tre giorni di Oberhof: il dt Markus Cramer ha convocato, infatti, Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Simone Daprà, Davide Graz, Elia Barp, Dietmar Nöckler, Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Nicole Monsorno, Anna Comarella, Martina Di Centa e Federica Cassol.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Oberhof (Germania), che apre la seconda parte della la Coppa del Mondo 2023-2024: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 12.50 con le qualificazioni. Dalle 15.20 la fase finale. Buon divertimento!

