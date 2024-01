Sport in tv oggi (mercoledì 3 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 3 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tennis in grande evidenza con la sfida tra Italia e Francia, valida per la fase a gironi della United Cup 2024. Ci si gioca l’accesso ai quarti di finale della competizione a squadre tra nazioni, di scena a Sydney (Australia). Vedremo poi impegnati a Brisbane Matteo Arnaldi, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi, che cercheranno di continuare la loro avventura. Stesso discorso per Lorenzo Musetti, impegnato a Hong Kong.

Fari puntati poi sugli sport invernali con il Tour de Ski di sci di fondo, in programma sulle nevi di Davos (Svizzera) e prosegue la Tournée dei Quattro Trampolini. La kermesse del salto con gli sci fa tappa a Innsbruck (Austria). In serata assisteremo alla sfida di Eurolega di basket tra la Virtus Bologna e il Bayern Monaco e alla Coppa Italia di volley e di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 3 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

00.30 Tennis, United Cup: Italia vs Francia – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

02.00 Tennis, ATP250 Brisbane: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Klein 2° incontro e non prima delle 04.00 italiane)

02.00 Tennis, WTA500 Brisbane: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv.

(Bronzetti vs Sabalenka 2° incontro non prima delle 03.30 italiane; Giorgi vs Ostapenko 3° match non prima delle 05.00 italiane)

03.00 Tennis, United Cup: Polonia vs Cina – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis Tv.

07.00 Tennis, ATP250 Hong Kong: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

07.30 Tennis, United Cup: Grecia vs Canada – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Musetti vs Kotov 4° match non prima delle 12.30 italiane)

10.00 Tennis, United Cup: Australia vs Serbia – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Villach (Austria): HS98 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo,

13.30 Salto con gli sci, Tournée dei Quattro Trampolini a Innsbruck (Austria): HS130 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Sci di fondo, Tour de Ski a Davos (Svizzera): qualificazioni Sprint a tecnica libera uomini/donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Sci di fondo, Tour de Ski a Davos (Svizzera): Finali Sprit a tecnica libera uomini/donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Coppa Italia: Atalanta vs Sassuolo – Diretta tv su Italia 1 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

18.30 Basket, Eurocup: Hapoel Tel Aviv vs BC Wolves – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Segafredo Bologna vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (203); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

21.00 Basket, Eurolega: Barcellona vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

19.30 Basket, Eurolega: Valencia vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Cholet-Sassari – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Volley, Coppa Italia: Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

20.30 Volley, Coppa Italia: Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

20.30 Volley, Coppa Italia: Itas Trentino vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Volleyball World Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia vs Panatinaikos – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Roma vs Cremonese – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

