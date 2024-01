LIVE Tour de Ski 2024, Sprint Davos in DIRETTA: Federico Pellegrino ritroverà buone sensazioni su una pista amica?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sprint in tecnica libera di Davos (Svizzera) del Tour de Ski 2024, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. Alle ore 14.30 si disputeranno le qualificazioni, mentre alle ore 17.00 si terranno le finali.

Saranno nel complesso 11 gli azzurri al via: tra le donne sono rimaste in gara Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Sanfilippo ed Anna Comarella, mentre tra gli uomini sono presenti Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Martino Carollo, Giandomenico Salvadori, Dietmar Noeckler e Paolo Ventura.

Foto: Newspower Trento

