LIVE Musetti-Kotov, ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA: ostacolo russo verso i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti ed il russo Pavel Kotov. Dopo il buon esordio contro il padrone di casa Wong, il toscano deve alzare l’asticella al cospetto del numero 67 del ranking mondiale. Non ci sono confronti diretti tra i due, con il vincente della sfida che troverà ai quarti uno tra il russo Khachanov ed il finlandese Ruusuvuori.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta all’esordio stagionale neppure due mesi dopo aver sollevato al cielo l’insalatiera della storica Coppa Davis. Rinfrancato dal brillante successo di squadra, il toscano proverà a ritrovare la verve giusta per continuare a scalare il ranking ATP. Serve indubbiamente incamerare punti anche sul cemento, superficie finora dal retrogusto dolceamaro per il carrarino.

Dal canto suo Kotov, venticinquenne moscovita, giunge in Australia sulle ali dell’entusiasmo di un finale di 2023 da ricordare. Runner up nell’ATP di Stoccolma e semifinalista sul veloce indoor di San Pietroburgo, il russo ha dimostrato di avere doti ed armi a sufficienza per farsi notare sulle superfici rapide. Dal gran servizio, fa degli scambi rapidi il suo marchio di fabbrica.

Il secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Pavel Kotov sarà il quarto match sul Campo Centrale ed il secondo della sessione serale ad iniziare a partire dalle 11.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: e-motion

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...