LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: le V Nere difendono il secondo posto

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta LIVE di Virtus Bologna-Bayern Monaco, diciottesima giornata dell’Eurolega di basket 2024!

Le V-nere cerano il bis dopo l’impresa di Belgrado della settimana scorsa, per rimanere in seconda posizione in solitaria con 12-5 di record dietro solo alla capolista Real Madrid. Coach Luca Banchi potrà contare su due innesti importanti come il lettone Rihards Lomasz – allenato in Nazionale proprio da Banchi – e il serbo Ante Zizic, mentre Marco Belinelli ed il solito Tornike Shengelia proveranno a trascinare i compagni ancora una volta.

Il Bayern Monaco vuole la seconda vittoria in fila dopo quella in volata contro il Valencia (85-84) per non perdere terreno dalla zona importante della classifica, con i bavaresi al dodicesimo posto grazie ad uno score di 8-9. Coach Laso conterà anche su Vladimir Lucic, rientrato poche settimane fa dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo. Fari puntati anche sull’ex giocatore NBA Serge Ibaka e sui punti pesanti del campione del Mondo Andreas Obst.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

