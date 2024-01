LIVE Tournée 4 Trampolini 2024, Innsbruck in DIRETTA: sfida totale tra Wellinger e Kobayashi, Kraft cerca la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Innsbruck, in Austria. Prosegue, dopo le bellissime ed emozionanti gare di Oberstdorf e di Garmisch, la 72esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Sono 50 i protagonisti del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di oggi, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

Il Bergiselschanze, questo il nome dell’impianto, vive un curioso paradosso. È l’unico, fra i quattro trampolini, ad aver ospitato sia i Giochi olimpici che i Mondiali. Però è al contempo quello ove si sono disputate meno gare valevoli per la Tournée (nel 2008 e nel 2022 non si potè competere a causa di avverse condizioni meteo). A seconda delle condizioni meteo (vento frontale o di spalle) il trampolino austriaco cambia completamente connotati, avvantaggiando di volta in volta atleti di caratteristiche completamente diverse. Proprio per la sua difficoltà, il Bergiselschanze è ormai diventato il crocevia della Tournée, perché negli ultimi anni è spesso risultato decisivo per l’assegnazione della vittoria finale.

Tutto, dopo le prime due tappe, lascia pensare che la Tournèe si risolva con una battaglia a due, il tedesco Andreas Wellinger, che dopo due tappe si è confermato leader della 72ma Vierschanzentournee, e il giapponese Ryoyu Kobayashi, secondo ma vicnissimo al rivale grazie al doppio secondo posto ottenuto a Oberstdorf e Garmisch. Il teutonico guida con 1.8 punti di vantaggio sul fuoriclasse giapponese, mentre si stacca notevolmente il terzo della graduatoria generale Stefan Kraft. Il fenomeno austriaco, pettorale giallo in Coppa del Mondo, ha limitato i danni in un contesto ostico come Garmisch-Partenkirchen perdendo però punti pesanti rispetto alla coppia di testa e sprofondando a -25.2 dalla vetta.

La strada per la vittoria finale forse sì, ma la via che porta al podio non è ancora sbarrata per almeno quattro saltatori, tutti a meno di 15 punti da Kraft, che però dovranno trovare l’acuto oggi a Innsbruck per provarci. C’è un solido Manuel Fettner, che ha disputato due ottime gare finora, c’è Anze Lanisek che ha vinto a Garmisch dopo un avvio al di sotto delle aspettative e anche ieri in qualificazione ha confermato di essere in gran forma, c’è Jan Hoerl che, zitto zitto, si è fatto trovare pronto al momento importante della stagione e c’è il norvegese Marius Lindvik che può esplodere da un momento all’altro.

L’Italia del salto con gli sci ha già compiuto un’impresa storica perchè dopo quasi 60 anni è riuscita a piazzare ben quattro atleti in gara, nelle prime tappe della Tournèe, risultato straordinario se si pensa anche solo a qualche stagione fa quando l’Italia era pressochè assente dalle scene mondiali. Giovanni Bresadola e Alex Insam sono riusciti a centrare la zona punti in entrambe le occasioni e ieri sono stati bravissimi in qualificazione, entrando entrambi nella top 10. Andrea Campregher (la grande novità del movimento) e Francesco Cecon non sono riusciti a centrare la zona punti, vittime di accoppiamenti “impossibili”. I quattro “moschettieri” azzurri, tutti protagonisti di un’ottima qualificazione ieri, tenteranno di ripetersi oggi su un trampolino dalle caratteristiche diverse da quelli di Oberstdorf e Innsbruck. Questi gli accoppiamenti che attendono gli azzurri: non male è andata a Bresadola che affronterà il kazako Vassilyevs, mentre Insam affronterà Junshiro Kobayashi che finora ha combinato qualche pasticcio nelle prime due tappe, proibitiva la sfida per Campregher che affronterà il tedesco Wellinger in lotta per la vittoria nella Tournèe, mentre Cecon affronterà il giapponese Nikaido.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Innsbruck, in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 13.30. Buon divertimento a tutti.

