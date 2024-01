Classifica Tournée 4 Trampolini 2024 dopo Garmisch: testa a testa Wellinger-Kobayashi, austriaci staccati

Il Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”) ha emesso dei verdetti importanti, proponendo una sfida a due per il successo finale della Tournée dei Quattro Trampolini 2023-2024 in vista delle tappe austriache di Innsbruck e Bischofshofen. Andreas Wellinger si è confermato leader della 72ma Vierschanzentournee, con un margine minimo nei confronti di Ryoyu Kobayashi.

Il tedesco guida adesso con 1.8 punti di vantaggio sul fuoriclasse giapponese, mentre si stacca notevolmente il terzo della graduatoria generale Stefan Kraft. Il fenomeno austriaco, pettorale giallo in Coppa del Mondo, ha limitato i danni in un contesto ostico come Garmisch-Partenkirchen perdendo però punti pesanti rispetto alla coppia di testa e sprofondando a -25.2 dalla vetta.

Di seguito la classifica generale aggiornata della Tournée dei 4 Trampolini 2024 dopo la seconda delle quattro gare in programma:

CLASSIFICA GENERALE TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024

1. Andreas Wellinger (Germania) 600.7

2. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 598.9

3. Stefan Kraft (Austria) 575.5

4. Manuel Fettner (Austria) 568.1

5. Jan Hoerl (Austria) 566.5

6. Anze Lanisek (Slovenia) 562.5

7. Marius Lindvik (Norvegia) 561.6

8. Michael Hayboeck (Austria) 555.0

9. Peter Prevc (Slovenia) 554.6

10. Pius Paschke (Germania) 552.9

22. Alex Insam (Italia) 506.3

24. Giovanni Bresadola (Italia) 484.7

43. Andrea Campregher (Italia) 214.7

55. Francesco Cecon (Italia) 107.2

Foto: Lapresse

