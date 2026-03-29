Salto con gli sci: a Marius Lindvik l’ultima gara dell’anno a Planica. Kamil Stoch saluta tutti

Marius Lindvik porta a casa l’ultima gara della stagione 2025-2026 di salto con gli sci, la competizione dal trampolino di volo di Planica. Una giornata, questa, ancora caratterizzata da qualche intemperia di vento anche se minore rispetto a quanto visto nei giorni scorsi, e con la sensazione da parte di tanti di essere letteralmente a una gara stile “qui da chiedere non c’è più niente”. 459.5 punti totali per Lindvik, che sfrutta due salti da 238.5 e 231 metri per meritarsi il successo conclusivo, il primo (e a questo punto unico) per la Norvegia nell’intera stagione.

Alle sue spalle, attorniato da un enorme numero di bandiere slovene, Domen Prevc: per il dominatore della stagione la piazza d’onore arriva a quota 453.9 e nonostante l’unico salto oltre i 240 metri di oggi, realizzato nella prima serie (240.5, anche se i punti erano in quel caso 209.5). Salto in situazione non semplice tanto per lui quanto per il terzo, l’altro norvegese Johann Andre Forfang, che termina a 441.3 davanti all’uomo che piazza la rimonta di giornata, l’austriaco Daniel Tschofenig a 438.4.

Altra copertina domenicale per Valentin Foubert: il francese non solo è quinto a 425.4, ma nella prima serie, con 239 metri, aggiorna il record francese per quanto riguarda il salto più lungo mai realizzato. Si rivede in zone alte Stefan Kraft, che dopo la paternità ha avuto un chiaro calo: per lui 422.6 e sesto posto davanti al giapponese Naoki Nakamura (422.1). Completano la top ten il tedesco Karl Geiger a 419.7 e gli austriaci Manuel Fettner e Jonas Schuster, rispettivamente a 419.6 e 415.1.

Vale la pena rimarcare come quella di oggi sia stata l’ultima gara di Kamil Stoch. Il polacco, che finisce 30°, ma alla fine il risultato è il meno, viene salutato dall’intera folla degli oltre 26.000 presenti (ufficiali) e da un autentico picchetto d’onore al termine del suo ultimo salto, effettuato con bandiera abbassata dalla moglie. Per lui due Coppe del Mondo, tre Tournée dei Quattro Trampolini di cui una con Grande Slam, 39 vittorie in Coppa del Mondo a livello individuale, 7 di squadra, tre ori olimpici due mondiali. E un futuro dirigenziale.