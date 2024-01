Tournée 4 Trampolini, Lanisek in trionfo a Garmisch davanti a Kobayashi e Wellinger. Due azzurri a punti

Anze Lanisek si conferma al vertice dopo l’exploit di ieri in qualificazione e trionfa a Garmisch-Partenkirchen in occasione della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023-2024. Sesta vittoria individuale della carriera (la prima della stagione) in Coppa del Mondo per il 27enne sloveno, che ha fatto la differenza con il miglior punteggio nella seconda serie dopo una prima metà di gara molto equilibrata.

In un finale pazzo e condizionato da un vento variabile sia a livello di direzione che di intensità, Lanisek ha avuto il merito di eseguire al meglio in condizioni meteo complicate (forte vento alle spalle) raggiungendo comunque quota 137 metri e passando dal terzo posto alla vetta della graduatoria con un margine di 3.2 punti su Ryoyu Kobayashi e 4.4 su Andreas Wellinger.

Il giapponese ed il tedesco bissano dunque il podio di Oberstdorf e diventano a questo punto i due veri grandi pretendenti all’Aquila d’Oro in vista dei prossimi due appuntamenti austriaci. Wellinger resta leader nella classifica generale della Tournée conservando 1.8 punti di vantaggio su Kobayashi al termine del Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”), mentre tutti gli altri sembrano ormai quasi definitivamente tagliati fuori dai giochi.

Stefan Kraft, terzo incomodo dopo l’evento inaugurale, ha pagato dazio come di consueto sull’indigesto Neuen Große Olympiaschanze difendendosi egregiamente con un buon sesto posto ma lasciando sul piatto un’altra quindicina di punti rispetto al tandem di testa. Ottima prova di squadra in casa Austria anche con Manuel Fettner 4°, Jan Hoerl 5° e Michael Hayboeck 8°. Bilancio molto positivo per l’Italia, che archivia un nuovo doppio piazzamento in zona punti di qualità con Giovanni Bresadola 20° in rimonta (dieci posizioni recuperate grazie al 9° punteggio parziale nella seconda serie) e Alex Insam 23°.

Eliminati nella prima serie pur senza sfigurare (in relazione al potenziale attuale e alle aspettative) gli altri due azzurri in gara Andrea Campregher e Francesco Cecon, rispettivamente 44° e 46° perdendo degli scontri diretti proibitivi contro Lindvik e Hayboeck. Da registrare il secondo mancato accesso consecutivo in zona punti del norvegese Halvor Egner Granerud (oggi primo degli esclusi), dominatore dell’ultima edizione della Vierschanzentournee.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Check-in su OA Sport...