Salto con gli sci, Domen Prevc trionfa in gara-1 sul trampolino di volo di Planica

Domen Prevc vuole prendersi tutto e si avvicina anche all’ultimo grande obiettivo della sua incredibile stagione, grazie al netto successo odierno nella prima delle due competizioni maschili individuali previste questo weekend sul trampolino di volo HS240 di Planica, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci.

Il formidabile atleta sloveno, protagonista di un inverno stellare da padrone incontrastato della disciplina, si è imposto davanti al proprio pubblico firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e portando il suo bottino a quota 14 affermazioni individuali (su 28 gare disputate) stagionali nel circuito maggiore per un totale di 23 vittorie complessive in carriera.

Il 26enne di Kranj, dopo aver festeggiato con largo anticipo la certezza della sua prima Sfera di Cristallo, si è portato in vetta alla graduatoria di specialità della Coppa del Mondo di volo con un margine di 61 punti sul giovane talento austriaco Stephan Embacher (oggi solo 11°) quando manca una gara alla fine. Domani la resa dei conti, con Domen Prevc ormai ad un passo dall’ennesimo traguardo di una stagione memorabile in cui si è fregiato anche di due titoli olimpici (uno individuale ed uno a squadre), un oro ai Mondiali di volo ed il successo nella Tournée dei 4 Trampolini.

Il podio di oggi è stato completato dal giapponese Ren Nikaido e dall’austriaco Daniel Tschofenig (autore di una grande rimonta dalla settima piazza di metà gara), rispettivamente secondo e terzo a 20.1 e 27.9 punti dalla vetta, mentre la Norvegia deve accontentarsi di un quarto e di un quinto posto con Johann Andre Forfang e Marius Lindvik.