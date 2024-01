Tournée 4 Trampolini, gli accoppiamenti del KO system a Innsbruck. Insam e Bresadola con buoni accoppiamenti

Si apre l’atto che porterà, domani, a scoprire quali saranno gli scenari rimanenti della Tournée dei 4 Trampolini a Innsbruck. L’Austria porta con sé le fasi decisive: si va a scoprire chi potrà inserire nel proprio palmares il più prestigioso evento dell’anno.

Ci sono diversi accoppiamenti interessanti: basti guardare i vari Fettner-Tande, Stoch-Forfang, Zyla-Paschke e, più per il fascino che per la competitività reale, Hayboeck-Ammann. Da osservare anche il derby tedesco Raimund-Leyhe.

Per quanto riguarda l’Italia, oltre all’ottimo posizionamento, ottime sono anche le possibilità di Alex Insam e Giovanni Bresadola: l’uno se la vedrà con l’altro Kobayashi, avversario complicato, ma che in questa condizione si può battere, e l’altro avrà più ampie chance con il kazako Danil Vassilyev.

Per Andrea Campregher, invece, la soddisfazione di confrontarsi con Andreas Wellinger, e il tedesco deve trovare in assoluto qualsiasi via per darsi chance di vittoria finale. Chiuso Francesco Cecon dall’ottima forma di Ren Nikaido.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM INNSBRUCK

1-50 Anze Lanisek (Slovenia)-Nito Kytosaho (Finlandia)

2-49 Stefan Kraft (Austria)-Aleksander Zniszczol (Polonia)

3-48 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Artti Aigro (Estonia)

4-47 Daniel Tschofenig (Austria)-Jonas Schuster (Austria)

5-46 Jan Hoerl (Austria)-Erik Belshaw (Stati Uniti)

6-45 Ren Nikaido (Giappone)-Francesco Cecon (Italia)

7-44 Peter Prevc (Slovenia)-Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia)

8-43 Alex Insam (Italia)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

9-42 Giovanni Bresadola (Italia)-Danil Vassilyev (Kazakistan)

10-41 Manuel Fettner (Austria)-Daniel Andre Tande (Norvegia)

11-40 Lovro Kos (Slovenia)-Benjamin Oestvold (Norvegia)

12-39 Kamil Stoch (Polonia)-Johann Andre Forfang (Norvegia)

13-38 Stephan Embacher (Austria)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

14-37 Pawel Wasek (Polonia)-Valentin Foubert (Francia)

15-36 Andreas Wellinger (Germania)-Andrea Campregher (Italia)

16-35 Piotr Zyla (Polonia)-Pius Paschke (Germania)

17-34 Eetu Nousiainen (Finlandia)-Domen Prevc (Slovenia)

18-33 Maciej Kot (Polonia)-Karl Geiger (Germania)

19-32 Marius Lindvik (Norvegia)-Antti Aalto (Finlandia)

20-31 Timi Zajc (Slovenia)-Tate Frantz (Stati Uniti)

21-30 Philipp Raimund (Germania)-Stephan Leyhe (Germania)

22-29 Roman Koudelka (Cechia)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)

23-28 Michael Hayboeck (Austria)-Simon Ammann (Svizzera)

24-27 Vitaliy Kalinichenko (Ucraina)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

25-26 Clemens Aigner (Austria)-Yevhen Marusiak (Ucraina)

Foto: LaPresse

