Tournée 4 Trampolini, che Italia! Insam e Bresadola in top10 nelle qualificazioni a Innsbruck! Avanzano 4 azzurri

Si è chiusa la qualificazione della terza delle quattro gare della Tournée dei 4 Trampolini a Innsbruck, prima delle due competizioni austriache della fattispecie. Tanto, anzi tantissimo il vento a fare da elemento condizionante: l’ovvia conseguenza è una classifica che non necessariamente è quella delle attese.

Certo, il primo posto non sorprende: Anze Lanisek fa festeggiare la Slovenia con i suoi 134 metri e 130.1 punti, ottenuti poco prima che la tempesta disturbasse definitivamente una quiete che, nel finale, non c’è mai stata. A condizioni piuttosto cambiate, Stefan Kraft riesce ad agguantare con 124.5 metri il secondo posto a quota 127.1, tenendo a debita distanza Ryoyu Kobayashi: per il giapponese terzo posto con 129 e 122.2. In top 5 altri due austriaci, Daniel Tschofenig e Michael Hayboeck, a 119.2 e 117.5.

Sesta posizione per un sempre più convincente Ren Nikaido: 115.7 per lui e sei decimi di vantaggio sul secondo degli sloveni, Peter Prevc. Torna a rivedere la top ten l’Italia, ed è un grande segnale quello lanciato da Alex Insam e Giovanni Bresadola, rispettivamente ottavo e nono con 126.5 e 125 metri e 112.3 e 112 punti. E se per l’uno è una vera e propria rinascita che si conferma, per l’altro è il prosieguo di progressi chiari ed evidenti. Decimo a 111.8 l’austriaco Manuel Fettner.

Ancora una volta l’Italia fa 4/4: Andrea Campregher è 36° a 92.1, Francesco Cecon 44° a 89.7, mentre qualche pezzo grosso lascia per strada tutto (Dawid Kubacki e Killian Peier). Questi gli accoppiamenti: Cecon-Nikaido, Insam-Junshiro Kobayashi, Bresadola-Vassilyev, Campregher-Wellinger (a proposito del tedesco, diventerà per lui fondamentale la giornata di domani).

