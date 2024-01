LIVE Sinner-Medvedev, Australian Open 2024 in DIRETTA: la finale assegna il primo Slam stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la Finale Sinner-Medvedev in tv/streaming – I precedenti tra Sinner e Medvedev

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne andrà in scena l’atto conclusivo dello Slam nella terra dei canguri e per il Bel Paese sarà un evento storico perché per la prima volta ci sarà un italiano a giocarsi il titolo in questo Major.

Sinner è stato capace di ciò, rendendosi protagonista di un percorso esaltante, suggellato dalla vittoria in semifinale contro Novak Djokovic, n.1 del mondo e 10 volte vincitore di questo torneo. Il serbo sembrava imbattibile, visto il suo record di 33 vittorie consecutive in questo torneo e constatando che ogni qualvolta si era spinto in semifinale e in Finale non aveva mai perso. E’ stato Jannik a invertire questa tendenza e ora si dovrà completare il lavoro.

Non sarà una partita semplice perché Medvedev è un giocatore particolare da affrontare. Il russo propone un tennis difensivo e complicato da attaccare, che crea non pochi problemi all’avversario. Non è un caso che Sinner nei primi sei scontri diretti con il russo abbia sempre perso. La tendenza però è cambiata dall’autunno 2023, quando l’italiano ha messo in fila tre successi contro il moscovita. Sarà il loro primo incrocio a livello Slam e, da questo punto di vista, il n.3 del ranking potrebbe avere un vantaggio essendo la sua sesta Finale in un Major, mentre per il 22enne di Sesto Pusteria è la prima.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Finale degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle 09.30 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse