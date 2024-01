Jannik Sinner è primo nel ranking ATP Race! 2000 punti e virtualmente già a Torino per le Finals!

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024 e ha conquistato il primo Slam della carriera. Il 22enne si è imposto sul cemento di Melbourne, sconfiggendo Daniil Medvedev al termine di un’epocale finale: dopo aver perso nettamente i primi due set, il tennista altoatesino è riuscito a invertire la rotta e si è reso protagonista di una rimonta strabiliante, culminata con il successo al quinto set. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 e ha riportato in Italia uno dei quattro trofei più importanti del calendario tennistico a distanza di 47 anni e 7 mesi dal sigillo di Adriano Panatta al Roland Garros 1976.

Jannik Sinner ha sconfitto il numero 3 al mondo, dopo che in semifinale aveva eliminato il serbo Novak Djokovic, numero 1 reduce da ben 33 vittorie consecutive in terra oceanica. Il numero 4 del ranking ATP ha completato la propria splendida cavalcata e ha prontamente fatto centro alla prima partecipazione in un atto conclusivo dello Slam. L’apoteosi odierna assicura anche un assegno da circa 1,9 milioni di euro, ma ha innumerevoli risvolti sotto il profilo agonistico e tecnico. Al momento non cambia il suo piazzamento nella classifica mondiale (resta quarto, pur avvicinandosi a Djokovic, Alcaraz e Medvedev), ma emergono grandi novità su un altro fronte.

Jannik Sinner è infatti balzato al comando della ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti nella stagione in corso. Il 22enne ha infatti guadagnato 2.000 punti grazie al trionfo agli Australian Open e guarda tutti dall’altro in basso: i più immediati inseguitori sono il russo Daniil Medvedev (1.300), il tedesco Alexander Zverev (1.135) e il serbo Novak Djokovic (860). Il sigillo agli Australian Open lo ha anche virtualmente qualificato alle ATP Finals, il torneo di fine anno tra i migliori tennisti del circuito internazionale (si giocherà a Torino nel mese di novembre).

Alla kermesse parteciperanno infatti i primi otto della ATP Race. Se ci sono vincitori di Slam fuori dalla top-8 ma dentro alla top-20, allora il migliore accede alle ATP Finals a discapito dell’ottavo in graduatoria. Jannik Sinner ha nei fatti staccato il biglietto per quella manifestazione (salvo clamorosi incidenti di percorso), dopo aver disputato la finale nell’ultima edizione (perse contro Novak Djokovic in due set, poi la settimana successiva alzò al cielo la Coppa Davis insieme ai compagni di Nazionale).

ATP RACE 2024 (dopo gli Australian Open, top-10)

1. Jannik Sinner (Italia) 2.000 punti

2. Daniil Medvedev (Russia) 1.300 punti

3. Alexander Zverev (Germania) 1.135 punti

4. Novak Djokovic (Serbia) 860 punti

5. Andrey Rublev (Russia) 650 punti

6. Hubert Hurkacz (Polonia) 550 punti

7. Alex de Minaur (Australia) 465 punti

8. Taylor Fritz (USA) 445 punti

9. Carlos Alcaraz (Spagna) 400 punti

10. Alejandro Tabilo (Cile) 378 punti

