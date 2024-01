Sinner non si accontenta: “Devo migliorare fisico e tecnica. Nei primi due set non ho visto palla”

Non è una vittoria come tutte le altre. Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa sorridente e consapevole di quanto accaduto. Il primo successo Slam, negli Australian Open, ha un peso importante nella propria carriera e l’altoatesino l’ha fatto in una Finale complicatissima, dove il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking) ha sciorinato per due set una prestazione straordinaria.

Poi le energie sono venute meno al moscovita, visto il suo percorso nel torneo, e Jannik è stato abilissimo a salire di livello e a ribaltare l’inerzia della partita. Producendosi in una rimonta incredibile, il n.4 ATP si è imposto con il punteggio di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. Un successo accolto come un sollievo, buttandosi a terra, pensando ai sacrifici fatti nel corso degli ultimi anni.

“Tante emozioni, sicuramente ho pensato a quanto lavoro ci ho messo. Due anni fa mi sono ritirato spesso nel circuito per piccoli problemi, poi nel 2023 ho fatto dei buoni risultati e ora questa coppa mi fa piacere averla. Abbiamo preso la decisione di non fare nessun torneo in avvicinamento ed è stato un bene. Mi volevo allenare per essere pronto e credo che ci siamo riusciti, però dobbiamo continuare perché gli avversari mi conoscono”, ha dichiarato Sinner.

Entrando nello specifico del match: “Non era semplice per quello che provavo anche perché non vedevo l’ora di giocare questa partita. Sono riuscito a vincere e ho imparato qualcosa. Lui ha iniziato molto bene, si è mosso tanto e ha spinto fortissimo. Io ho provato a giocare come le scorse volte, però mi anticipava sempre. Sul finire del secondo set, ma soprattutto dal terzo in avanti, ho avuto le mie chance e sono salito di livello. Ero nella partita e lui fisicamente è un po’ calato“.

In conclusione, Sinner è stato disarmante per la sua lucidità: “Quando ho finito, mi sono sdraiato e ho guardato verso l’alto ed ero contento per come avevo vinto nonostante le difficoltà. Questo è un successo importante proprio per come si è sviluppata le partita. Ora, però, so già che devo migliorare, devo diventare più forte fisicamente e tecnicamente. Il lavoro è appena iniziato, anche perché nei primi due set, se parliamo onestamente, non ho visto palla contro Medvedev quindi mi devo preparare“.

