La classifica degli italiani dopo gli Australian Open: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Arnaldi, Berrettini. Impennata di Cobolli

Gli Australian Open 2024 si sono conclusi, diamo uno sguardo a quale sarà il nuovo ranking ATP degli italiani. Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open al termine di una grande cavalcata culminata con le vittorie contro il serbo Novak Djokovic (numero 1) e il russo Daniil Medvedev (numero 3), ma l’altoatesino non ha guadagnato posizioni in classifica. Il 22enne resta infatti al quarto posto, ma si è issato a quota 8.310 punti e ha sensibilmente avvicinato chi lo precede: Djokovic comanda con 9.855, lo spagnolo Carlos Alcaraz insegue a 9.255, Medvedev si trova a quota 8.765.

Lorenzo Musetti è invece uscito al secondo turno in terra oceanica, ma ha comunque guadagnato un paio di posizioni ed è 26mo a 1.480. Alla stessa altezza della kermesse sul cemento di Melbourne si è fermato Matteo Arnaldi, che ha comunque guadagnato tre piazze ed è 38mo a 1.111 punti. Stabile Lorenzo Sonego, uscito al secondo turno agli Australian Open e 46mo con 1.010 punti. Flavio Cobolli si è invece spinto fino al terzo turno nell’Happy Slam, dopo essere passato dalle qualificazioni, e ha recuperato ben 24 posti: ora è 76mo.

Bisogna uscire dalla top-100 per trovare Fabio Fognini (102mo, assente in Australia) e Giulio Zeppieri (110mo, 23 posizioni guadagnate con il secondo turno nel primo Slam della stagione). Luca Nardi è 114mo (+3), mentre bisogna scendere fino alla 124ma posizione per trovare Matteo Berrettini, che ha rinunciato all’Open a causa dell’ennesimo problema fisico. Di seguito il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open 2024.

RANKING ATP ITALIANI DOPO GLI AUSTRALIAN OPEN 2024

4. Jannik Sinner 8.310

26. Lorenzo Musetti 1.480

38. Matteo Arnaldi 1.111

46. Lorenzo Sonego 1.010

76. Flavio Cobolli 738

102. Fabio Fognini 605

110. Giulio Zeppieri 559

114. Luca Nardi 548

124. Matteo Berrettini 512

135. Luciano Darderi 491

148. Andrea Vavassori 426

Foto: Lapresse