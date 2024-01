Quando torna in campo Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open 2024 e ha conquistato il primo Slam della sua carriera. Il 22enne ha fatto festa sul cemento di Melbourne al termine di una spettacolare cavalcata, culminata con le vittorie ottenute contro il serbo Novak Djokovic in semifinale (3-1 rifilato al numero 1 del mondo, imbattuto da 33 partite in terra oceanica) e il russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo (rimontando da 0-2 contro il numero 3 del circuito). Il numero 4 del ranking ATP ha riportato in Italia uno dei quattro tornei più importanti del calendario tennistico a distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultimo sigillo (Adriano Panatta al Roland Garros 1976).

Jannik Sinner è entrato definitivamente in una nuova dimensione agonistica ed è già proiettato verso il prossimo futuro. Lo sportivo tricolore del momento tornerà in Italia nei prossimi giorni con un trofeo pesantissimo in mano, riabbraccerà i genitori e si godrà un po’ di meritato riposo. Quando tornerà in campo e giocherà la prossima partita? La programmazione definita a inizio stagione prevede la partecipazione al torneo ATP 250 di Marsiglia, in programma dal 5 all’11 febbraio nella località francese. Resta però da capire se l’azzurro si presenterà effettivamente in terra transalpina o deciderà di saltare l’evento per recuperare al meglio le energie, evitando eccessivi impegni e troppe sollecitazioni.

Successivamente il calendario propone l’ATP 500 di Rotterdam dal 12 al 18 febbraio. Jannik Sinner dovrebbe rimettersi in gioco sul cemento della località olandese, considerando anche gli interessanti punti in palio, importanti per inseguire il numero 1 del ranking ATP. Si tornerà poi a fare sul serio nel mese successivo, quando è prevista la doppia trasferta statunitense per i primi Masters 1000 della stagione: dal 6 al 17 marzo a Indian Wells, dal 20 al 31 marzo a Miami (dove tra l’altro dovrà difendere la finale dello scorso anno). A quel puntio la primavera sarà iniziata e si incomincerà a pensare agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e a Wimbledon.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER

5-11 febbraio: ATP 250 di Marsiglia (da confermare)

12-18 febbraio: ATP 500 di Rotterdam (da confermare)

6-17 marzo: Masters 1000 di Indian Wells

20-31 marzo: Masters 1000 di Miami

Foto: Lapresse