A che ora partono Ganna, Evenepoel e Tarling: i numeri di pettorale dei tre favoriti della cronometro olimpica

Filippo Ganna, Remco Evenepoel e Joshua Tarling. Sono questi i tre favoriti principali alla vigilia della cronometro individuale maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, con partenza e arrivo previsti nel cuore della capitale francese. Al netto di eventuali variabili esterne come per esempio la pioggia, saranno loro tre a contendersi la medaglia d’oro occupando magari tutti i gradini del podio.

Ganna vanta due titoli iridati in carriera nella specialità (Imola 2020 e Fiandre 2021), mentre Evenepoel è il campione del mondo in carica. Palmares ancora tutto da scrivere invece per Tarling, che a 20 anni ha già mostrato un potenziale smisurato con all’attivo un bronzo mondiale ed un oro europeo. Il percorso è completamente pianeggiante, per un totale di 32,4 chilometri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, la startlist, il palinsesto tv e streaming della cronometro individuale maschile di ciclismo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTONO GANNA, EVENEPOEL E TARLING

Il campione italiano Filippo Ganna sarà il penultimo a partire, alle 17:20:00. Tra gli altri favoriti, il britannico Joshua Tarling prenderà il via alle 17:15:30, mentre il belga Remco Evenepoel sarà l’ultimo corridore allo start, alle 17:21:30.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio



Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile (32.4 km)

Orario partenza primo corridore: 16.32.00

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.21.30

STARTLIST CRONOMETRO MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

16:32:00 34 ANSARI Amir EOR 19 AUG 1999

16:33:30 33 TRATNIK Jan SLO 23 FEB 1990

16:35:00 32 SYRITSA Gleb AIN 14 APR 2000

16:36:30 31 BETTIOL Alberto ITA 29 OCT 1993

16:38:00 30 PITHIE Laurence NZL 17 JUL 2002

16:39:30 29 ED DOGHMY Achraf MAR 19 NOV 1999

16:41:00 28 COSTA Rui POR 5 OCT 1986

16:42:30 27 LAZKANO LOPEZ Oier ESP 7 NOV 1999

16:44:00 26 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

16:45:30 25 VACEK Mathias CZE 12 JUN 2002

16:47:00 24 KWIATKOWSKI Michal POL 2 JUN 1990

16:48:30 23 GROSSSCHARTNER Felix AUT 23 DEC 1993

16:50:00 22 VALTER Attila HUN 12 JUN 1998

16:51:30 21 SAINBAYAR Jambaljamts MGL 4 SEP 1996

16:53:00 20 GIRMAY Biniam ERI 2 APR 2000

16:54:30 19 VAUQUELIN Kevin FRA 26 APR 2001

16:56:00 18 SKJELMOSE Mattias DEN 26 SEP 2000

16:57:30 17 WAERENSKJOLD Soeren NOR 12 MAR 2000

16:59:00 16 GEE Derek CAN 3 AUG 1997

17:00:30 15 HOOLE Daan NED 22 FEB 1999

17:02:00 14 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

17:03:30 13 SHEFFIELD Magnus USA 19 APR 2002

17:05:00 12 SCHACHMANN Maximilian GER 9 JAN 1994

17:06:30 11 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

17:08:00 10 FEDOROV Yevgeniy KAZ 16 FEB 2000

17:09:30 9 PLAPP Lucas AUS 25 DEC 2000

17:11:00 8 FOSS Tobias NOR 25 MAY 1997

17:12:30 7 BJERG Mikkel Norsgaard DEN 3 NOV 1998

17:14:00 6 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

17:15:30 5 TARLING Josh GBR 15 FEB 2004

17:17:00 4 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

17:18:30 3 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

17:20:00 2 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

17:21:30 1 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

