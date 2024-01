La stampa estera celebra Sinner. Marca su di giri: “Travestito da Nadal”. L’Equipe si inchina: “Mantenute le promesse”

La stampa estera ha celebrato in pompa magna la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. Il tennista italiano ha vinto il primo Slam della stagione, sconfiggendo il russo Daniil Medvedev sul cemento di Melbourne al termine di un’epocale rimonta da 0-2. Il numero 4 del ranking ATP ha battuto il numero 3 del mondo, dopo che in semifinale aveva regolato Sua Maestà Novak Djokovic (imbattuto in terra oceanica da 33 partite e numero 1 del circuito). Il 22enne altoatesino ha raccolto i favori di tutti i media internazionali.

Cominciamo dai due principali. La francese Equipe, apprezzatissima per la sua copertura capillare di tutti gli sport, ha titolato: “Jannik Sinner ha vinto l’Open d’Australia e conquista il suo primo Slam“. I colleghi transalpini hanno poi proseguito: “Sinner conquista il suo primo Grande Slam. Le promesse dell’italiano di fine 2023 sono state mantenute, in gran stile. Al termine di una folle finale degli Australian Open, Sinner ha domato Medvedev, dopo una rimonta strepitosa“.

La spagnola Marca ha tirato in ballo l’idolo di casa Rafael Nadal: “Sinner si traveste da Nadal per superare Medvedev ed essere incoronato campione“. La tedesca Bild va tenuta in seria considerazione: “Sinner ha vinto gli Australian Open. L’italiano parte sotto di due set, poi vince al quinto. Prima finale del Grande Slam e prima vittoria: meglio di così non si può“. Trasferiamoci in Gran Bretagna sulla sempre istituzionale BBC: “Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open dopo una grande rimonta“. Una capatina negli USA, passiamo dalla NBC: “Il primo italiano a vincere gli Australian Open in quello che potrebbe essere un cambio generazionale nel tennis“.

JANNIK SINNER CELEBRATO DALLA STAMPA ESTERA

BILD (GERMANIA)

MARCA (SPAGNA)

AS (SPAGNA)

MUNDO DEPORTIVO (SPAGNA)

EQUIPE (FRANCIA)

BBC (GRAN BRETAGNA)

NBC (USA)

Foto: Lapresse