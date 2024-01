Sinner-Medvedev, orario finale Australian Open 2024: programma, dove vederla in tv e streaming

Saranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev ad affrontarsi nella Finale degli Australian Open 2024. Sul cemento outdoor di Melbourne, l’altoatesino (n.4 del ranking) affronterà il russo (n.3 ATP) in un match aperto a qualsiasi risultato. Si preannuncia un atto conclusivo molto spettacolare e Jannik dovrà sfoderare un’altra prestazione super come quella contro Novak Djokovic (n.1 del mondo).

Il 22enne del Bel Paese, infatti, è riuscito nell’impresa di imporsi contro il serbo che era imbattuto a livello di semifinali e di Finali in questo torneo. Per questo, il riscontro odierno è ancor più significativo e può dare al nostro portacolori uno slancio ulteriore in vista dell’atto conclusivo. Il moscovita, invece, è stato costretto a un altro quinto set contro il tedesco Alexander Zverev, dopo aver affrontato altre “maratone” nel corso di questo Major.

Sul piano dei precedenti Medvedev è in vantaggio 6-3, ma è un dato che va ben interpretato. Fino all’autunno 2023, infatti, il russo aveva sempre battuto Jannik, ma poi l’altoatesino ha cambiato di marcia con le vittorie a Pechino, Vienna e nella semifinale delle ATP Finals a Torino. Ogni partita poi fa storia a sè, ma chiaramente il tennista italiano ci arriva con una grande consapevolezza.

La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, Finale degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-MEDVEDEV FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024

Domenica 28 gennaio – Rod Laver Arena

09.30 Jannik Sinner vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Eurosport1 HD.

SINNER-MEDVEDEV FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: IPA Sport