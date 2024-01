Daniil Medvedev: “Complimenti a Sinner, non è l’ultima finale Slam. Proverò a vincere la prossima”

Daniil Medvedev ha perso la finale degli Australian Open 2024. Il fuoriclasse russo è stato sconfitto da Jannik Sinner al termine di un epocale atto conclusivo andato in scena sul cemento di Melbourne. Il numero 3 del mondo ha vinto i primi due set, ma ha poi subito la perentoria rimonta del tennista italiano, che è riuscito a vincere il primo Slam della stagione.

Daniil Medvedev ha commentato la partita sul podio, prima che Jannik Sinner alzasse al cielo il trofeo: “Grazie a tutti. Prima cosa: mi complimento con Jannik: hai dimostrato ancora una volta di meritartelo, sei cresciuto, hai lottato, stai vincendo tanti tornei. Ci siamo affrontati in tante finali, sono certo che non è l’ultima finale Slam della tua carriera: cercherò di vincere la prossima perché ne hai vinte tre di fila“.

Il russo ha poi proseguito: “Ringrazio il mio team per avermi supportato ogni giorno e ogni notte, ci sono state delle notti molto lunghe. Ho sentito tutte le persone al mio angolo. Non so se mia moglie e mia figlia stanno seguendo ancora, ho avuto la sensaizone che eravate qui con me: non ce l’ho fatta, cercherò di renderlo possibile la prossima volta per voi“.

Il numero 3 del mondo ha poi concluso: “Sono state due settimane eccezionali. È doloroso perdere in finale, anche se è meglio che perdere prima. Dovrò lottare ancora di più per vincere, ma sono orgoglioso e ce la metterò tutta la prossima volta“.

Foto: Lapresse