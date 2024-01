Sinner in svantaggio nei precedenti con Medvedev, ma il trend é cambiato da tre incontri

Sarà Jannik Sinner-Daniil Medvedev la Finale dell’edizione 2024 degli Australian Open. L’altoatesino ha raggiunto per la prima volta in carriera la Finale di uno Slam, battendo quest’oggi al termine di una partita di pregevolissima fattura Novak Djokovic (n.1 del ranking) e imbattuto a livello di semifinali e finali disputate nel Major di Melbourne.

Per questo motivo il riscontro è molto significativo e sta a evidenziare il grande percorso dell’altoatesino in questo torneo, perdendo solo un set nella sfida contro Nole. Discorso un po’ diverso per Medvedev, che non senza difficoltà si è spinto fino all’atto conclusivo, prevalendo in tre circostanze in match di cinque set, ovvero contro il finlandese Emil Ruusuvuori, il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Alexander Zverev.

Se si guarda ai precedenti la valutazione è interessante. Nei fatti, fino all’autunno 2023, Medvedev era un vero e proprio tabù per Jannik: sei match e sei sconfitte. Dalla Finale di Pechino il trend è cambiato e Jannik ha messo in fila i successi in Cina, a Vienna e nella semifinale delle ATP Finals 2023. Certo, parliamo di incontri al meglio dei tre set anche perché mai i due si sono incrociati in un Major.

Aspetti da considerare nell’avvicinamento a questa Finale, considerando anche che il russo ha ottenuto la terza qualificazione alla sfida conclusiva in Australia, dopo quelle perse nel 2021 contro Djokovic e nel 2022 contro Rafa Nadal. In totale il russo ha disputato sei Finali nei Major, vincendo solo a New York quattro anni fa contro Nole.

PRECEDENTI JANNIK SINNER-DANIIL MEDVEDEV

[4] Jannik Sinner vs [3] Daniil Medvedev (3-6)

2023 Semifinale Nitto ATP Finals Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 6-3 6-7 (4) 6-1

2023 Finale ATP500 Vienna Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (7) 4-6 6-3

2023 Finale ATP500 Pechino Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (2) 7-6 (2)

2023 Finale Masters1000 Miami Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 7-5 6-3

2023 Finale ATP500 Rotterdam Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 5-7 6-2 6-2

2022 Quarti di finale ATP500 Vienna Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-4 6-2

2021 Round Robin Nitto ATP Finals Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-0 6-7 (5) 7-6 (8)

2021 Quarti di finale ATP250 Marsiglia Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-2 6-4

2020 Ottavi di finale ATP250 Marsiglia Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 1-6 6-1 6-2

Foto: LaPresse