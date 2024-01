Quanti soldi ha guadagnato Sinner vincendo gli Australian Open: cifre milionarie da capogiro!

Jannik Sinner ha riportato uno Slam alle nostre latitudini. A distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultima volta, l’Italia torna a festeggiare il trionfo in uno dei quattro tornei più importanti del calendario tennistico. Il fuoriclasse altoatesino ha vinto gli Australian Open 2024, alzando al cielo il trofeo in una giornata che resterà per sempre nell’antologia dello sport tricolore. Il 22enne è entrato di prepotenza tra i grandi del panorama taliano, festeggiando sul cemento di Melbourne al termine di un’epocale finale giocata contro il russo Daniil Medvedev.

Jannik Sinner ha saputo rimontare da 0-2, ritrovando il bandolo della matassa in una situazione estremamente critica. Il suo avversario, numero 3 al mondo, è stato ingiocabile per più di un’ora, mentre l’azzurro appariva contratto e soffriva con la prima di servizio. Spalle al muro, però l’allievo di Simone Vagnozzi ha risalito la china con una grinta fuori dal comune e ha soppiantato la verve del rognoso rivale. Alla sua prima finale in uno Slam, il nostro portacolori non ha tremato e ha saputo inscenare una rimonta epocale.

Jannik Sinner ha trionfato con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 e al suo primo atto conclusivo in una manifestazione di questo calibro è riuscito a fare centro. Il numero 4 del ranking ATP, che in semifinale aveva messo in ginocchio il serbo Novak Djokovic (numero 1 imbattuto da 33 partite in questa kermesse), ha ricordato a tutta la Nazione cosa significa imporsi in uno Slam, a quattro decenni abbondanti di distanza dal sigillo di Adriano Panatta al Roland Garros 1976.

Il risultato odierno ha una rilevante importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria agli Australian Open 2024? L’assegno riporta la cifra di 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,914 milioni di euro). Questa è la cifra garantita dagli organizzatori, ma si aggiungeranno tutti gli emolumenti assicurati dagli sponsor.

