VIDEO Sinner-Medvedev 3-2, sintesi finale Australian Open: indimenticabile rimonta da 0-2

A un certo punto il punteggio diceva 3-6 3-6 4-4 40 pari. Serviva Jannik Sinner, nella finale contro Daniil Medvedev. E da lì è cambiato tutto. 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3: gli Australian Open sono del primo italiano a saperli conquistare nella storia.

Un successo magnifico, costruito fin dall’inizio del viaggio a Melbourne attraverso cinque vittorie senza perdere set e, poi, il colpo di mano nei confronti di Novak Djokovic. Ora nel gotha del tennis mondiale c’è anche lui, Jannik, che ha realizzato un’impresa straordinaria rimontando due parziali.

E la situazione ricalca da vicino quella capitata allo stesso Medvedev contro Rafael Nadal due anni fa. C’è chi diceva che Sinner non è il maiorchino. Sicuramente non lo è, ma senz’altro è, come lui, capace di rimontare. Anche qui.

L’Italia può così celebrare il suo campione, a 48 anni di distanza da Adriano Panatta. Che, c’è da starne certi, è il primo a essere contento della situazione. E la speranza è di poter vivere ancora tanti altri momenti così.

SINNER-MEDVEDEV: HIGHLIGHTS FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024

Foto: LaPresse