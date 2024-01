Il palmares di Jannik Sinner e tutti i tornei vinti: già una Coppa Davis e uno Slam in bacheca

Con la vittoria di oggi agli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev, Jannik Sinner è diventato il giocatore italiano con più vittorie sul circuito maggiore in Era Open. Staccato definitivamente, con la quota 11, Adriano Panatta.

C’è anche qualche cosa in più nel palmares dell’altoatesino, oltre ai tornei ATP in singolare in quanto tali. Si tratta, chiaramente, della Coppa Davis, vinta nello scorso novembre in quel di Malaga contro l’Australia dopo un cammino non di poco conto per le tante vicissitudini occorse. Il tutto al netto, come sempre, del nuovo format.

Le vittorie che hanno lanciato Sinner nel panorama internazionale sono quelle del 2019, quando ha rapidamente saltato sia il livello Challenger che quello ITF per approdare sul circuito ATP già nel finale di anno. Poi è arrivata Sofia, contro il canadese Vasek Pospisil, e poi il progressivo aumento di livello. La serie indoor del 2021, le complicazioni del 2022 e, poi, un 2023 che lo ha consacrato nel gotha. Fino al 2024, che ha certificato anche come Medvedev sia la sua “vittima preferita” negli ultimi atti: lo ha sconfitto in tre occasioni su cinque. Le ultime.

Di seguito i tornei vinti fino a questo momento da Sinner, con l’indicazione del finalista battuto nella particolare fattispecie e il punteggio.

2019

Challenger Bergamo vs Roberto Marcora (ITA) 6-3 6-1

ITF M25 Trento vs Jerermy Jahn (GER) 6-3 6-4

ITF M25 Santa Margherita di Pula vs Andrea Pellegrino (ITA) 6-1 6-1

Challenger Lexington vs Alex Bolt (AUS) 6-4 3-6 6-4

Challenger Ortisei vs Sebastian Ofner (AUT) 6-2 6-4

2020

ATP 250 Sofia vs Vasek Pospisil (CAN) 6-4 3-6 7-6(3)

2021

ATP 250 Great Ocean Road, Melbourne vs Stefano Travaglia (ITA) 7-6(4) 6-4

ATP 500 Washington vs Mackenzie McDonald (USA) 7-5 4-6 7-5

ATP 250 Sofia vs Gael Monfils (FRA) 6-3 6-4

ATP 250 Anversa vs Diego Schwartzman (ARG) 6-2 6-2

2022

ATP 250 Umago vs Carlos Alcaraz (ESP) 6-7(5) 6-1 6-1

2023

ATP 250 Montpellier vs Maxime Cressy (USA) 7-6(3) 6-3

Masters 1000 Toronto vs Alex de Minaur (AUS) 6-4 6-1

ATP 500 Pechino vs Daniil Medvedev 7-6(2) 7-6(2)

ATP 500 Vienna vs Daniil Medvedev 7-6(7) 4-6 6-3

2024

Australian Open vs Daniil Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

In doppio:

ITF Santa Cristina Gherdëina 2018 con Giacomo Dambrosi (ITA) vs Maxime Mora (FRA)/Nicolò Turchetti (ITA) 6-2 7-6(4)

ATP 250 Atlanta 2021 con Reilly Opelka (USA) vs Steve Johnson (USA)/Jordan Thompson (AUS) 6-4 6-7(6) [10-3]

Coppa Davis 2023 con l’Italia (finale contro l’Australia), dove ha contribuito assieme a Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli

Foto: LaPresse