Sinner-Khachanov, a che ora si gioca: programma Australian Open, tv, streaming

Domani, domenica 21 gennaio (non prima delle 06.00 italiane), Jannik Sinner (n.4 del mondo) affronterà il russo Karen Khachanov (n.15 ATP) negli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Dopo aver sconfitto i due olandesi Botic van de Zandschulp e Jesper De Jong e l’argentino Sebastian Baez, l’altoatesino affronterà un avversario impegnativo.

Fino a questo momento un percorso convincente quello di Sinner. Il nostro portacolori ha vinto tre incontri senza perdere un set e salendo di livello da una partita all’altra. Il confronto con Khachanov sarà un test probante in quanto il russo ha una grande esperienza a livello Slam, ricordando la semifinale raggiunta l’anno scorso a Melbourne, nonché il penultimo atto negli US Open del 2022.

Ci si attende un match duro anche per quanto accaduto nei precedenti. Jannik è in vantaggio 2-1, ma le sfide sono sempre state molto equilibrate, in più nell’unico confronto a livello Major si è imposto il suo avversario. Il riferimento è al primo turno degli US Open 2020, quando un Sinner 19enne perse al quinto set anche per via di un problema fisico alla schiena a inizio terzo, quando aveva vinto i primi due parziali.

La partita tra Jannik Sinner e Karen Khachanov, ottavo di finale degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-KHACHANOV AUSTRALIAN OPEN 2024

Domenica 21 gennaio

Margaret Court Arena – Dalle 02.00 italiane

Match da stabilire

Non prima delle 03.00 italiane

A. Anisimivova vs [2] A. Sabalenka

Non prima delle 06.00 italiane

[4] J. Sinner vs [15] K. Khachanov

SINNER-KHACHANOVAUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse