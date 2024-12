LIVE Wolfsburg-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: trasferta decisiva per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il pensiero è solamente uno, vincere con il più ampio risultato possibile. Questo match rappresenta quindi, almeno fino a questo momento, la partita chiave della stagione Roma che sfiderà oggi il forte Wolfsburg per l’ultima sfida del gruppo A valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di calcio femminile.

Una partita che promette molte emozioni, visto per cosa si sta giocando: entrambe le squadre si trovano a parità di punteggio, a quota 6 punti, ottenuti grazie a due successi e a due sconfitte. Soprattutto ricavate dalla vittoria del match di andata, le giocatrici di Alessandro Spugna potranno arrivare alla terra tedesca tenendo conto di due risultati su tre, in quanto per accedere al passaggio successivo potrebbe anche bastare il pareggio oltre che la vittoria, un vantaggio da non distruggere quindi.

Compito più duro per le avversarie che invece non dovranno soltanto vincere, ma dovranno farlo con almeno due reti di scarto, sempre per via dello scontro diretto precedente, finito per 1-0 in favore della squadra romana. Ovviamente questo non potrà consentire alla rosa capitolina di fare troppi calcoli che, come la storia insegna, di solito portano soltanto guai e patemi.

L’obiettivo principale della Roma sarà infatti quella di evitare qualsiasi strategia difensivista o rinunciataria, cercando invece un approccio aggressivo, attento e cinico. Bisognerà quindi resistere al pressing asfissiante che proporrà dall’inizio della partita probabilmente il Wolfsburg, dando un calcio di alto livello, degno di una squadra che ha il sogno di staccare il pass per gli ottavi di finale. Non recuperano Haavi e Viens, due assenze molto pesanti per la Roma di Spugna.

Le probabili formazioni

Wolfsburg (4-2-3-1): Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Huth, Lattwein; Jonsdottir, Blomqvist, Beerensteyn; Popp Allenatore: Stroot

Roma (3-5-1-1): Ceasar; Cissoko, Kumagai, Minami; Aigbogun, Pandini, Giugliano, Greggi, Glionna; Dragoni; Giacinti Allenatore: Spugna

