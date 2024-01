Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 21 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Per la prima volta nella storia degli Australian Open, l’edizione 2024 fa sì che la domenica dei primi ottavi di finale sia la seconda, e non più la prima. Questo in virtù del cambiamento che ha portato ad aggiungere un giorno allo Slam di Melbourne, per una questione legata alla programmazione.

Punto principale, in chiave italiana, sarà quanto si vedrà sulla Margaret Court Arena, con Jannik Sinner opposto a Karen Khachanov. Contro il russo sempre battaglia vera, ma l’azzurro parte favorito anche in virtù di tutto quello che si è visto nei primi tre turni. La notizia riguarda soprattutto Novak Djokovic, che dopo 15 sessioni serali consecutive a Melbourne finisce nella diurna a vantaggio di Alex de Minaur, che gioca in casa. In campo femminile Anisimova-Sabalenka merita particolare attenzione, mentre apre il programma Coco Gauff: l’americana è opposta alla polacca Magdalena Frech, tra le migliori storie di questa edizione.

Di seguito il calendario della settima giornata degli Australian Open 2024. Sarà possibile seguire i match su Eurosport 1 e 2. La diretta streaming sarà assicurata integralmente da eurosport.it e Discovery+, sulla programmazione dei canali lineari su SkyGo e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024: 4A GIORNATA

Domenica 21 gennaio

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna dalle ore 2:00

Frech (POL)-Gauff (USA) [4] – ottavi donne

Non prima delle ore 3:30 Djokovic (SRB) [1]-Mannarino (FRA) [20] – ottavi uomini

Sessione notturna dalle ore 9:00

de Minaur (AUS) [10]-Rublev [5] – ottavi uomini

Doppio

MARGARET COURT ARENA

Sessione diurna dalle 2:00

Ore 2:00 Doppio

Anisimova (USA)-Sabalenka [2] – ottavi donne

Non prima delle ore 6:00 Sinner (ITA) [4]-Khachanov [15] – ottavi uomini

JOHN CAIN ARENA

Ore 1:00 Doppio

Non prima delle ore 3:30 Fritz (USA) [12]-Tsitsipas (GRE) [7] – ottavi uomini

M. Andreeva-Krejcikova (CZE) [9] – ottavi donne

KIA ARENA

Ore 1:00 Doppio

Non prima delle ore 3:00 Kostyuk (UKR)-Timofeeva [Q] – ottavi donne

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)

Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA – IPA Sport