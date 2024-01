Chi affronterà Sinner al prossimo turno degli Australian Open? In ogni caso è avanti nei precedenti

Missione compiuta per Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) ha sconfitto un ottimo Karen Khachanov (n.15 ATP) con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 e si è qualificato ai quarti dello Slam di Melbourne. Una prestazione di grande sostanza, specialmente quando è stato il momento di fare la differenza da parte di Sinner.

Il servizio è un aspetto che andrà analizzato, per le poche prime messe in campo, ma Jannik ha saputo comunque trovare le soluzioni ai problemi proposti dal russo e per la seconda volta in carriera raggiunge questo turno nel Major australiano, ricordando il 2021. Quale sarà il prossimo avversario che il tennista del Bel Paese dovrà affrontare?

IL PROSSIMO AVVERSARIO DI JANNIK SINNER

Il nome del rivale verrà fuori dalla sfida tra l’altro russo Andrey Rublev e il padrone di casa Alex de Minaur. Una partita che si presenta aperta a qualunque risultato e, in ogni caso, il giocatore tricolore è consapevole di essere avanti nei precedenti. Sinner infatti si è imposto in 4 dei 6 match disputati contro il russo, perdendo nei fatti solo quando è stato costretto a ritirarsi.

Ancora più favorevole lo storico se si parla di de Minaur con cui l’italiano ha sempre vinto nei 6 confronti, ultimo dei quali nella Finale di Malaga in Coppa Davis. Tuttavia, ogni partita fa storia a sé e specialmente l’australiano sta esprimendo un tennis che mai si era visto in passato da parte sua. Servirà prestare attenzione a questo aspetto, qualora l’aussie sarà l’avversario nei quarti.

Foto: Juergen Hasenkopf / IPA Sport