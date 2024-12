LIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: trasferta per crescere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA, la Juventus gioca per il ranking e la gloria.

La Juventus Women vuole finire con il massimo onore possibile la sua avventura in Women’s Champions League. Mancano ancora due sfide alla chiusura della fase a gruppi, ma con il doppio insuccesso con l’Arsenal le giocatrici bianconere sono già certe dell’eliminazione.

Nonostante questo risultato, le ragazze bianconere allenate da Max Canzi ci tengono a fare bella figura nella partita in trasferta sul campo del forte Bayern Monaco, team che sta dominando il girone C e che è per molti esperti è considerato tra le candidate più serie per la vittoria della competizione.

Se il rendimento in Champions League è stato pessimo, non si può dire di quello in campionato, dove sta invece andando oltre qualsiasi più rosea aspettativa. Con il successo contro la Lazio della scorsa giornata, la Juventus Women ha infatti fortificato il primato in Serie A Femminile, dov’è ancora imbattuta con 10 successi e 2 pareggi. Per quanto riguarda la formazione, il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Bonansea, Beccari e Cantore.

Proprio alla fine della sfida contro la squadra biancoceleste, il tecnico Massimiliano Canzi ha introdotto così la sfida di Champions League in Germania: “Sappiamo di avere una partita importante con il Bayern perché come abbiamo detto non possiamo più qualificarci ma questi sei punti sono importanti per il ranking.”

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Mahmutovic; Gwinn, Vigosdottir, Hansen, Simon; Olme, Stanway; Sehitler, Harder, Buhl; Schueller. Allenatore: Alexander Straus

JUVENTUS (3-4-3): Payraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Boattin; Thomas, Schatzer, Caruso, Krumbiegel; Cantore, Bonansea, Beccari. Allenatore: Massimiliano Canzi

