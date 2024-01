Jannik Sinner rivela: “A volte serve la faccia da poker. Eventuale fattore campo ai quarti? Sono pronto”

Per la prima volta nella storia un giocatore italiano ritorna ai quarti di finale degli Australian Open dopo averli già raggiunti in passato. Ci riesce Jannik Sinner, che dopo il 2022 riprende in mano la questione dei migliori otto nel 2024. E, ancora una volta, non cede set: anche il russo Karen Khachanov è costretto a cedere il passo, sebbene con una certa quantità di lotta.

Interpellato nell’intervista in campo, il numero 4 del mondo mette : “Era da un po’ che non ci affrontavamo. Abbiamo giocato qui una partita dura, è un gran giocatore. Mentalmente e fisicamente ho cercato di stare nel match. Grazie al pubblico perché è sempre una gioia giocare di fronte a voi. Ciascuna partita ha la sua storia, oggi ho vinto quindi sono molto contento, ma è stata davvero difficile. Abbiamo un tennis abbastanza simile. Sembra una partita di ping pong. A volte cerco di variare. Sono felice“.

E poi sulle sensazioni nei momenti critici: “No, non sono così freddo dentro in quei momenti! Però cerco di rimanere calmo, di far vedere poche emozioni, specialmente quando ho giocato un punto bene, ma l’ho perso. Può infastidire la cosa. Bisogna metter su anche la faccia da poker. E’ divertente star qui, provare a competere quando le condizioni sono così. Ed il motivo è il pubblico“.

Interpellato circa il prossimo confronto e se guarderà il match che determinerà la sua prossia strada: “Amo giocare a tennis, ma mi piace vedere partite, non solo giocare. Guarderò sicuramente de Minaur-Rublev, se dovesse vincere Alex sarà un’atmosfera diversa rispetto a oggi. Però fa parte del gioco, in Italia è difficile per i miei avversari, va bene così. Non vedo l’ora di giocare, sarà una partita difficile, ma ci arriverò col sorriso e cercherò di divertirmi“.

