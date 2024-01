Quando gioca Sinner i quarti degli Australian Open? Data, programma, tv

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Melbourne. L’azzurro ha sconfitto il russo Karen Khachanov e si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2024. Una prestazione di grande consistenza quella del nostro portacolori, opposto a un avversario che ha saputo mettere in campo le sue qualità. Bravo Sinner a trovare le soluzioni ai problemi proposti dal russo.

Sul suo cammino, martedì 23 gennaio, ci sarà nei quarti di finale il vincente del confronto tra Andrey Rublev e Alex de Minaur. Una partita aperta a qualsiasi risultato e, in ogni caso, Sinner partirà dalla consapevolezza di essere avanti negli scontri diretti con questi due tennisti. Ovviamente, ogni match fa storia a sé e Jannik dovrà elevare ulteriormente il proprio livello di gioco.

All’orizzonte ci potrebbe essere una possibile semifinale contro Novak Djokovic, che affronterà nell’altro quarto l’americano Taylor Fritz. Tuttavia, è opportuno pensare una partita alla volta, come del resto sta facendo con grande saggezza il giocatore altoatesino.

La partita tra Jannik Sinner e il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Alex de Minaur, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JANNIK SINNER QUARTI DI FINALE AUSTRALIAN OPEN 2024

Martedì 23 gennaio – Campo da stabilire

Orario da stabilire Jannik Sinner va Alex de Minaur o Andrey Rublev

Foto: LaPresse