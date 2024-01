LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2024 in DIRETTA: Sala cerca il colpo, Vinatzer per scacciare la crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen in Svizzera, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Si conclude il week end lungo di gare sul pendio di Wengen con il classico slalom che caratterizza la domenica della settimana svizzera e fa da preludio alla settimana di Kitzbuehel. Si preannuncia spettacolo ed incertezza come è stato finora nei tre slalom fin qui disputati, vinti solo da atleti austriaci, due da Manuel Feller e uno da Marco Schwarz che non potrà essere della sfida perchè infortunato

Manuel Feller, reduce dal trionfo di Adelboden, dove ha colto il suo secondo successo stagionale, è il favorito numero uno anche a Wengen. L’austriaco sembra aver superato le difficoltà che hanno caratterizzato gran parte della sua carriera finora, ha messo da parte le scorribande spericolate fra i pali e sembra aver trovato la giusta continuità che potrebbe permettergli di conquistare la sfera di cristallo di specialità. Si preannuncia un’altra battaglia tra le due scuole dominanti in questa fase: da una parte quella austriaca, con anche Dominik Raschner, terzo domenica scorsa ad Adelboden e Michael Matt, terzo nella doppietta di novembre a Gurgl, dall’altra quella norvegese con Atle McGrath che domenica è stato secondo, Alexander Steen Olsen, che ad Adelboden era in testa al termine della prima manche e poi è uscito, Tim Haugan, nono ad Adelboden e un Henrk Kristoffersen alle prese con tanti problemi, reduce dall’uscita di scena anticipata domenica scorsa e desideroso di riscatto in questa seconda parte di stagione.

Tra i big che possono dire la loro per la vittoria, pur non essendo delle due nazioni che meglio hanno fatto finora, c’è Clement Noel , il francese che finora ha raccolto abbastanza poco in stagione, il tedesco Linus Strasser, un regolarista in grado di avere qualche picco, il britannico Dave Ryding che finora si è ben comportato e gli elvetici Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern.

L’Italia deve fare i conti con un momento non facile dei protagonisti della disciplina. Le buone notizie arrivano da Tommaso Sala che sembra essersi messo alle spalle il periodo difficile legato all’infortunio e aver ritrovato la miglior condizione: il settimo posto (dopo essere stato terzo al termine della prima manche) di Adelboden parla chiaro. Molto più complicata la situazione di Alex Vinatzer che sembra aver perso smalto nello slalom in modo direttamente proporzionale di quanto invece è cresciuto in gigante. Serve un equilibrio delle potenzialità e serve soprattutto una prova positiva in slalom da parte del bronzo mondiale in carica. Al via per l’Italia anche Simon Maurberger, Giuliano Razzoli (che fa il suo rientro dopo lo stop forzato di Adelboden), Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Matteo Canins

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen in Svizzera, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.15, seconda manche alle 13.15. Buon divertimento!

