LIVE Sci alpino, SuperG Altenmarkt 2024 in DIRETTA: Federica Brignone cerca la rivincita contro Huetter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del secondo dei due superG femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Ieri si è disputata la discesa, mentre venerdì è andato in scena un altro superG.

Saranno nove le azzurre al via: Laura Pirovano col 4, Marta Bassino col 6, Federica Brignone col 7, Sofia Goggia col 15, Roberta Melesi col 27, Nicol Delago col 41, Teresa Runggaldier col 46 e Nadia Delago col 51 e Vicky Bernardi col 57. Saranno 58 le atlete al via, con 17 Paesi rappresentati.

Il secondo dei due Super-G femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 11.00: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.30.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...