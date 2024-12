Nuoto, Lorenzo Mora, Sofia Morini e le staffette miste in finale nei Mondiali in vasca corta!

Si sono concluse le batterie dell’ultimo giorno dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria), sono arrivati i verdetti finali in vista della sessione serale che assegnerà i titoli rimanenti di quest’edizione della rassegna iridata.

Nei 200 stile libero donne, Sofia Morini è stata abile a tirar fuori tutto quello che aveva per entrare nell’atto conclusivo di questa sera con il crono di 1:54.29. Si spera che l’azzurra, ottava nell’overall, riesca a migliorare ulteriormente il proprio riferimento cronometrico. La migliore delle heat è stata la statunitense Claire Weinstein che in 1:52.51 ha preceduto tutte, con il nuovo record del mondo giovanile (1:52.51). Prima delle escluse Giulia D’Innocenzo (nona in 1:54.41).

Ci hanno provato i giovani Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini a strappare il pass per la finale dei 200 sl uomini, ma i loro due personali non sono stati sufficienti. D’Ambrosio ha nuotato il tempo di 1:43.25 (13°) e Ragaini 1:43.92 (21°). Sarebbe stato necessario abbattere la barriera dell’1:43 in una specialità in cui lo statunitense Luke Hobson proverà a migliorare il suo fantascientifico primato mondiale di 1:38.91, realizzato in apertura della 4×200 sl. Nelle batterie quest’ultimo ha svettato in 1:41.55.

Nei 200 dorso donne la canadese Summer McIntosh è intenzionata ad andare oltre la propria confort-zone e, dopo aver conquistato gli ori nei 400 sl, 200 e 400 misti con tre record del mondo annessi, la fuoriclasse nordamericana ha posto il proprio marchio nelle batterie di stamane in 2:01.52, a precedere nell’overall la bielorussa Anastasiya Shkurdai (2:01.78) e la spagnola Carmen Weiler Sastre (2:02.16).

Vedremo se nell’atto conclusivo McIntosh saprà imporsi e migliorare il “WR” della sua rivale, l’americana Regan Smith (1:58.83), siglato nel corso della Coppa del Mondo a Singapore. 17° D’Innocenzo, gravata dagli sforzi dei 200 sl, che ha concluso in 2:06.13. Nei 200 dorso maschili Lorenzo Mora è entrato nell’atto conclusivo con il quinto crono dell’overall di 1:50.97 e cercherà di lottare per le medaglie, anche se sarà difficile. Il migliore al mattino è stato il campione olimpico della distanza, Hubert Kos, in 1:48.02.

A conclusione, ticket staccato nelle staffette 4×100 mista femminile e maschile. Sara Curtis, Benedetta Pilato, Elena Capretta e Sofia Morini hanno realizzato il nuovo record italiano di 3:50.80 (quinto tempo di ingresso nell’atto conclusivo). Azzurri sesti nel computo totale delle batterie in 3:23.53, con Christian Bacico, Simone Cerasuolo, Simone Stefanì e Alessandro Miressi in acqua. Come nel caso di Mora, sarà complicato prendere delle medaglie, ma si spingerà per farlo.